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綠營私下備戰基隆市長補選　高嘉瑜：我隨時做好上場準備

▲▼高嘉瑜 聯訪 針對林秉樞施暴案判決 表示要上訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲挑戰基隆市長補選？民進黨前立委高嘉瑜說，「政治工作者本來就是隨時做好上場準備」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑行動，綠營也私下備戰，若罷梁成功，同黨基隆議長童子瑋、前立委蔡適應都可能挑戰補選。對此，「港湖女神」高嘉瑜近期也在節目上透露，自己身為基隆在地人，一直「在牛棚暖身練球」，隨時做好上場準備。

高嘉瑜近期頻頻在臉書分享與基隆有關的生活點滴，6月30日在政論節目《TVBS戰情室》談論謝國樑罷免案時，被主持人錢怡君詢問是否有參選基隆市長的可能性？她回應，身為一個政治工作者，本來就是隨時一直在牛棚暖身練球，隨時做好上場準備。

高嘉瑜指出，這次罷免是基隆市民自發性的運動，謝國樑必須面對基隆市民的檢驗，但國民黨一開始冷處理，到現在又轉化成政黨間的仇恨對決，甚至喊出要反罷免童子瑋，這完全是逆向操作，反而更激起民眾仇恨，再加上藍委徐巧芯站出來要保謝，將讓綠營支持者的情緒更加氣憤。

公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署6月30日截止收件，行動發言人李晏蓉證實已收到超過4萬份連署書，將造冊後於7月5日送件，若審核順利通過，最快將在9月進行罷免投票。

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