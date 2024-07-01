8個創「數字」！2024印度大選近9.7億人可投票　森林、河島﹑世界最高投票站都在這

▲2024印度大選的選舉人口數近9.7億人，被視為全球最大的民主活動。（圖／路透）

記者陳弘修／台北報導

印度為我國「新南向政策」的重點目標國家，總統賴清德520就職時收到印度總理莫迪（Narendra Modi）祝賀，莫迪在今年6月宣誓就職時，我駐印度代表葛葆萱大使第一時間也轉達賴清德致莫迪的賀電，莫迪隨後也在推特平台上感謝賴清德的祝賀推文時表示，期待台灣與印度在經濟及科技領域建立更緊密關係，實現互利共贏，長期觀察台印發展的人士認為，這已可以預見雙邊關係未來會熱絡成長的空間。

印度6月初完成第18屆國會下議院選舉，現年73歲的莫迪領導的「印度人民黨」（BJP）及友黨在總數543席的下議院獲得過半席次，拿下組閣權，而莫迪本人也被總統慕爾穆（Draupadi Murmu）正式任命為總理，自2014年、2019年連續兩度擔任總理後，再度獲得第3個任期。

這場大選有近9.7億的印度人有資格在這次選舉中投票，規模大到被視為全球最大的民主活動，也成為的各界關注與討論的焦點。

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）順利贏得第三個任期。（圖／路透）

▼（圖／達志影像／美聯社）

研究印度選舉與政治的當地學者專家在分析此次大選結果順利落幕時指出，2024年印度大選其實展現出了民主程序的力量和公民責任的重要性，印度能夠成功地進行如此大規模的選舉，更彰顯了其強大的民主機構和人民持久的精神。

根據印度選舉委員會的統計數據，這次大選除了有近9.7億人有資格在這次選舉中投票外，還有其他五項特色與記錄，第一、在4.97億男性選民和4.71億女性選民中，有1080萬首次投票者，年齡在20至29歲之間的選民有1億9470萬人參加了投票。第二、此次大選有550萬台電子投票機（EVM）上場，分布在105萬個投票站，並由1050萬名選舉官員操作。第三、下議院（Lok Sabha）由543個選區組成，其中北方邦最多，共有80個選區。

第四、今年的下議院選舉從4月19日到6月1日分七個階段進行，計票工作於6月4日進行。第五，5月13日的第四階段選舉記錄了69.16%的最高投票率，也顯示出最高的參與度。

值得一提的是，在此次印度大選也出現了不少令人驚嘆的現象，讓從事印度研究的學者專家們感到幾乎是在創紀錄，也彙整出八個案例與數字進行分享。

首先，在選舉人口上，約有9.69億人有資格投票，約佔全球人口的八分之一，比美國、歐盟和俄羅斯的人口總和還多。

其次，若就投票年齡來看，來自哈里亞納邦帕爾瓦爾區118歲的達拉姆維爾是該邦最年長的選民。另外，在女性選民中，來自西爾薩區117歲的巴爾比爾·考爾是最年長的選民。

第三、印度輻員廣大，為了保障印度森林中僅有一名選民的權益，這個選舉站，官員必須穿越古吉拉特邦的吉爾森林，在這個瀕危亞洲獅最後一片自然棲息地（巴內傑）設立投票站。為了這個唯一的登記選民哈里達斯·烏達辛，選舉官員們需要坐巴士經過顛簸的道路，進行為期兩天的旅行，以確保這位印度教僧侶能夠投票，確保投票站100%的投票率。

根據選舉委員會規定每個選民離投票站不得超過2公里（1.2英里），法律還要求每個投票站至少要有六名選舉工作人員和兩名警察。

▲▼2024印度大選創下了不少紀錄與創舉，讓印度研究專家學者印象深刻（圖／路透）

第四個讓印度官員們需要長途跋涉的案例是必須到24英里（39公里）外的印度東北部阿魯納恰爾邦的一個村莊，為一名女性選民收集選票。

另外，讓選舉官員必須長途遠征的地方是在遙遠的拉達克，約170公里外的瓦希村，有一個投票站設在一個帳篷裡，僅為一個家庭的五名成員提供服務。

印度文化被廣泛認為是一個經多地區文化融合而成的整體。在此次大選中，也可以從第六個案例看出政府尊重多元的表現，為了小安達曼島偏遠的儒公溪為原住民昂格族和辛佩族設立一個投票站，該投票站設在一個禁止外人進入的區域，以確保部落的選舉參與，同時尊重他們的隔離狀態與準則。

第七個讓選舉官員印象深刻的是，在位於海拔1萬5256英尺的喜馬偕爾邦塔希岡，設立世界上最高的投票站。這裡的選民冒著稀薄的空氣和寒冷的氣溫來投票，有些村民經常需要長途跋涉穿過崎嶇的地形才能到達投票點。

第八個幾乎也是留下創舉的地點是在是世界上最大的河島（阿薩姆邦的馬久利島），該島位於布拉馬普特拉河中，是焦拉哈特下議院選區的一部分，由於地理位置特殊而必須單獨設立投票站，在選舉期間，官員們必須使用渡船運送電子投票機和其他所需設備到島上，因為季節性洪水和地形侵蝕等天然因素，這些投票站的後勤挑戰，對於政府來說也成為了此次大選最難到達與管理的投票站之一。