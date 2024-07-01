　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8個創「數字」！2024印度大選近9.7億人可投票　森林、河島﹑世界最高投票站都在這

▲▼印度大選，印度國會選舉。（圖／路透）

▲2024印度大選的選舉人口數近9.7億人，被視為全球最大的民主活動。（圖／路透）

記者陳弘修／台北報導

印度為我國「新南向政策」的重點目標國家，總統賴清德520就職時收到印度總理莫迪（Narendra Modi）祝賀，莫迪在今年6月宣誓就職時，我駐印度代表葛葆萱大使第一時間也轉達賴清德致莫迪的賀電，莫迪隨後也在推特平台上感謝賴清德的祝賀推文時表示，期待台灣與印度在經濟及科技領域建立更緊密關係，實現互利共贏，長期觀察台印發展的人士認為，這已可以預見雙邊關係未來會熱絡成長的空間。

印度6月初完成第18屆國會下議院選舉，現年73歲的莫迪領導的「印度人民黨」（BJP）及友黨在總數543席的下議院獲得過半席次，拿下組閣權，而莫迪本人也被總統慕爾穆（Draupadi Murmu）正式任命為總理，自2014年、2019年連續兩度擔任總理後，再度獲得第3個任期。

這場大選有近9.7億的印度人有資格在這次選舉中投票，規模大到被視為全球最大的民主活動，也成為的各界關注與討論的焦點。

▲▼印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）順利贏得第三個任期。（圖／路透）

▼（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度大選初步結果揭曉，現任總理莫迪（Narendra Modi）所領導的印度人民黨（BJP）執政聯盟取得壓倒性勝利。（圖／達志影像／美聯社）

研究印度選舉與政治的當地學者專家在分析此次大選結果順利落幕時指出，2024年印度大選其實展現出了民主程序的力量和公民責任的重要性，印度能夠成功地進行如此大規模的選舉，更彰顯了其強大的民主機構和人民持久的精神。

根據印度選舉委員會的統計數據，這次大選除了有近9.7億人有資格在這次選舉中投票外，還有其他五項特色與記錄，第一、在4.97億男性選民和4.71億女性選民中，有1080萬首次投票者，年齡在20至29歲之間的選民有1億9470萬人參加了投票。第二、此次大選有550萬台電子投票機（EVM）上場，分布在105萬個投票站，並由1050萬名選舉官員操作。第三、下議院（Lok Sabha）由543個選區組成，其中北方邦最多，共有80個選區。

第四、今年的下議院選舉從4月19日到6月1日分七個階段進行，計票工作於6月4日進行。第五，5月13日的第四階段選舉記錄了69.16%的最高投票率，也顯示出最高的參與度。

值得一提的是，在此次印度大選也出現了不少令人驚嘆的現象，讓從事印度研究的學者專家們感到幾乎是在創紀錄，也彙整出八個案例與數字進行分享

首先，在選舉人口上，約有9.69億人有資格投票，約佔全球人口的八分之一，比美國、歐盟和俄羅斯的人口總和還多。

其次，若就投票年齡來看，來自哈里亞納邦帕爾瓦爾區118歲的達拉姆維爾是該邦最年長的選民。另外，在女性選民中，來自西爾薩區117歲的巴爾比爾·考爾是最年長的選民。

第三、印度輻員廣大，為了保障印度森林中僅有一名選民的權益，這個選舉站，官員必須穿越古吉拉特邦的吉爾森林，在這個瀕危亞洲獅最後一片自然棲息地（巴內傑）設立投票站。為了這個唯一的登記選民哈里達斯·烏達辛，選舉官員們需要坐巴士經過顛簸的道路，進行為期兩天的旅行，以確保這位印度教僧侶能夠投票，確保投票站100%的投票率。

根據選舉委員會規定每個選民離投票站不得超過2公里（1.2英里），法律還要求每個投票站至少要有六名選舉工作人員和兩名警察。

▲▼2024年印度大選。（圖／路透）

▲▼2024印度大選創下了不少紀錄與創舉，讓印度研究專家學者印象深刻（圖／路透）

▲▼2024年印度大選。（圖／路透）

第四個讓印度官員們需要長途跋涉的案例是必須到24英里（39公里）外的印度東北部阿魯納恰爾邦的一個村莊，為一名女性選民收集選票。

另外，讓選舉官員必須長途遠征的地方是在遙遠的拉達克，約170公里外的瓦希村，有一個投票站設在一個帳篷裡，僅為一個家庭的五名成員提供服務。

印度文化被廣泛認為是一個經多地區文化融合而成的整體。在此次大選中，也可以從第六個案例看出政府尊重多元的表現，為了小安達曼島偏遠的儒公溪為原住民昂格族和辛佩族設立一個投票站，該投票站設在一個禁止外人進入的區域，以確保部落的選舉參與，同時尊重他們的隔離狀態與準則。

第七個讓選舉官員印象深刻的是，在位於海拔1萬5256英尺的喜馬偕爾邦塔希岡，設立世界上最高的投票站。這裡的選民冒著稀薄的空氣和寒冷的氣溫來投票，有些村民經常需要長途跋涉穿過崎嶇的地形才能到達投票點。

第八個幾乎也是留下創舉的地點是在是世界上最大的河島（阿薩姆邦的馬久利島），該島位於布拉馬普特拉河中，是焦拉哈特下議院選區的一部分，由於地理位置特殊而必須單獨設立投票站，在選舉期間，官員們必須使用渡船運送電子投票機和其他所需設備到島上，因為季節性洪水和地形侵蝕等天然因素，這些投票站的後勤挑戰，對於政府來說也成為了此次大選最難到達與管理的投票站之一。

ET快訊
快訊／花蓮豪雨「土石流淹沒軌道」　台鐵崇德=和仁雙線封閉
AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了
快訊／首爾晚間爆重大事故！汽車衝撞人群釀6死
交往3年「快槍俠男友不到60秒」　妹子分手崩潰
不滿女乘客沒讓座！特勤退伍伯嗆：是男的就打妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／汽車逆向衝撞人群！　首爾晚間爆重大事故已知6人死亡

日旅注意！西日本「暴雨中心」車快滅頂　九州土石流風險警戒

8個創「數字」！2024印度大選近9.7億人可投票　森林、河島﹑世界最高投票站都在這

就是有錢！　俄羅斯網紅鋪「鈔票地毯」迎女友

北韓化肥短缺！　金正恩傳下令全國「每人上繳10kg糞便」

富士山登山季開始！入山先交2000日圓　管制措施正式上路

北約「逾2萬兵力」駐紮邊境　白俄羅斯控：加劇緊張

凱特王妃有望在溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

烏克蘭挫敗「政變陰謀」逮捕一票人　嫌企圖招攬軍人民兵奪權

亂流事故增加！大韓航空1規定改了　降落前40分鐘「停止客艙服務」

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

胡瓜《神偷奶爸》「配到歐陽妮妮都結婚了」　獻聲14年..曾國城虧：配到瓜哥結紮了！

快訊／汽車逆向衝撞人群！　首爾晚間爆重大事故已知6人死亡

日旅注意！西日本「暴雨中心」車快滅頂　九州土石流風險警戒

8個創「數字」！2024印度大選近9.7億人可投票　森林、河島﹑世界最高投票站都在這

就是有錢！　俄羅斯網紅鋪「鈔票地毯」迎女友

北韓化肥短缺！　金正恩傳下令全國「每人上繳10kg糞便」

富士山登山季開始！入山先交2000日圓　管制措施正式上路

北約「逾2萬兵力」駐紮邊境　白俄羅斯控：加劇緊張

凱特王妃有望在溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

烏克蘭挫敗「政變陰謀」逮捕一票人　嫌企圖招攬軍人民兵奪權

亂流事故增加！大韓航空1規定改了　降落前40分鐘「停止客艙服務」

快訊／花蓮豪雨「土石流淹沒軌道」　台鐵崇德=和仁雙線封閉

基北北桃「麥噪」專案開跑　環警加強取締暑期噪音車

遭大量檢舉！陳沂社群帳號二度被消失　無助發聲：希望看見我的冤屈

新北市府暑期工讀生開工日　300青年啟動職涯新篇章

吳念庭首安搶戲　雄鷹上半季終戰5比13不敵悍將

淡北道路高架橋施工交維　7／3起台2乙機車道調整

港運作業爭分奪秒　澎防部後勤能量支前安後

快訊／汽車逆向衝撞人群！　首爾晚間爆重大事故已知6人死亡

豆花妹日本逛街被店員認出！　撥髮暗爽：完蛋我好紅

捷運幸福站立體停車場試營運　 532汽機車位免費停車1個月

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

國際熱門新聞

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

24歲男遭鱷魚拖走！整顆頭顱消失

喝咖啡還是茶？　空姐揭骯髒秘密：我們2種都不會喝

即／首爾重大事故　汽車衝撞人群6死

激似Lisa！泰國17歲正妹賣炸雞爆紅

泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！

印度「1家7口抱一團」被急流沖走！

出國玩要提早多久到機場？專家揭計算方法

法國會首輪投票　馬克宏政治賭注慘輸

印尼出重手　將對中國商品徵收200％關稅

日本睽違20年發新鈔　恐是最後一次

靠Costco好物粉專　她月入23萬

亂流事故增加！　大韓航空1規定改了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面