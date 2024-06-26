台灣高鐵推「南投星空專案」避暑　住宿租車全包3790元起

▲高鐵假期「南投星空季」專案，每人最低3790元起。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假到來，台灣高鐵公司今（26日）宣布推出高鐵假期「南投星空季」專案，包含高鐵來回車票、飯店住一晚、台中站至飯店的接駁，以2人同行，平日台北出發入住南投溪頭米堤大飯店為例，每人最低只要3790元起，若選擇租車自駕出遊，同樣最低3790元起。

高鐵公司指出，「南投星空季」專案與南投溪頭妖怪森林渡假村及溪頭米堤大飯店合作，購買暑假期間7月1日至8月31日每周五或周六出發、入住2家飯店的行程，贈送溪頭自然教育園區「夜間星空生態探索導覽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵假期「南投星空季」專案，包含來回車票、飯店住一晚、飯店接駁。（圖／台灣高鐵提供）

「南投星空季」專案包含高鐵來回車票、飯店住宿一晚、高鐵台中站至飯店的接駁，以2人同行，平日台北出發入住南投溪頭米堤大飯店為例，每人最低3790元起；若想要選擇租車自駕出遊，則可選擇高鐵、住宿、租車的自駕遊行程，最低3790元起，就能再享36小時的租車。

針對喜愛觀星行程的旅客，高鐵公司表示，「南投星空季」專案結合合歡山觀星之旅，旅客可選擇「南投清境星空探索．國民賓館」、「南投清境星空探索．見晴花園」2日精緻遊行程，專案內容包含高鐵來回車票+接駁+住宿，只要拎著行李就能輕鬆出遊賞星去，台北出發每人只要4937元起。

▲高鐵假期「南投星空季」專案結合合歡山觀星之旅，探索滿天星的美景。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司表示，該行程安排專人進行星空導覽，捕捉合歡山多變的美麗風貌，沉醉於滿天星斗閃耀的光輝中。「南投星空季」也安排走訪青青草原、小瑞士花園等合歡山知名景點，享受四周群山環繞、草原連綿、羊隻成群的美景。