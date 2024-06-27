20個足球場大！全台最大購物城首場招商會擠爆　LV也來了

▲全台最大購物城第一大天地本周日將在台中動土，業者今天舉辦招商說明會，吸引爆滿人潮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

未演先轟動！投資金額達260億元、樓地板面積約18萬5400坪，號稱全台單一量體面積最大的開發案，也是全台最大的國際購物城的「第一大天地 D-ONE」，本周日才要進行動土儀式，但業者今天舉辦招商說明會，現場即湧入數百名廠商，將會場擠得水洩不通。由於業者規劃內部將有長500公尺、挑高二層樓高的精品大道，也吸引國際精品品牌LV到場參加活動。

根據第一大天地規劃，本周日、6月30日舉行動土典禮及好日音樂野餐市集，典禮後將有韓國天團MAMAMOO中的成員玟星到場熱力開唱，預計將會吸引超過10萬人次。

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▲活動下午2點半才開始，但不到2點會場就被各路廠商擠得水洩不通。（圖／記者游瓊華攝）



第一大天地表示，第一大天地將有六大首創，包括2萬坪戶外景觀綠地、長500公尺、寬15公尺、挑高2層樓的精品大道，且有別傳統百貨的規劃，第一大天地地下一層，地上五層，每層有5000坪的挑高空間。

此外，百貨的2、3樓將設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施、書店、物販大店；地下一樓及四樓美食街總計有破萬坪，也成為全台最大。

▲第一大天地樓地板面積破18萬5000坪，業者稱空間約20個足球場大，也是全台最大購物商城。（圖／第一大天地提供）



除了以國際級的購物城為主體，第一大天地也邀請國際知名連鎖飯店凱賓斯基飯店進駐，以及A級商業大樓外，更有國際會議中心、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施。光是多功能會展中心，集會議、展覽、宴會、音樂演唱會及各項活動於一廳，預估每年至少可吸引超千萬人次觀賞。