飼主判賠80萬！哈士奇竄出撞倒機車　害騎士右手粉碎性骨折

記者郭玗潔／台北報導

北市一名余姓女飼主將哈士奇送到寵物美容院時，不小心讓哈士奇竄出寵物店門外，跑到馬路中央和路過機車騎士發生衝撞，導致騎士人車倒地、右手肘粉碎性骨折。事後騎士對余女求償，余女先支付26萬，讓騎士撤銷刑事告訴，另民事上法院判余女要再賠騎士54萬餘元，余女合計需賠償騎士80萬8562元。可上訴。

▲哈士奇衝到馬路和騎士發生車禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市1名余姓女子飼養哈士奇，於2021年1月26日下午1時許騎腳踏車，帶著愛犬前往光復北路一家寵物美容店送洗。當她將愛犬交給店家時，發現停在外面的腳踏車倒了，上面的咖啡也灑落一地，便向店家借了衛生紙，走向腳踏車想擦拭，不料哈士奇見狀也一起向大街衝出，跑了幾分鐘後撞上騎機車經過的黃男，導致黃男人車倒地不起，哈士奇也在地上滾了2圈後起身跑掉。

黃男送醫後有右手肘粉碎性骨折等傷害，也對余女求償，最後雙方調解，余女賠償黃男26萬，讓黃男撤銷刑事告訴，黃男另提出民事告訴，求償醫療費、復健費等及精神撫慰金50萬元，共118萬餘元，扣除余女已賠償的26萬，還要需賠92萬4615元。

全案審理時，余女對醫療費用部分無異議，但認為當時她已將狗交給店家，但店家未將店內第二道玻璃門上鎖，才導致哈士奇跑出店外，另外黃男在車禍時，機車刮地痕跡約7.6公尺，可見他在限速30公里的巷道內超速，也導致哈士奇受傷，讓她支出4440元醫藥費，應抵銷賠償金。

法官認為，根據余女自述，當時她站在店外緊貼著第一道門，「我是有把身體靠在狗店木門上…我當時靠著的力量是很輕的，門開的縫很小，約5公分距離，但沒想到狗會忽然衝出來」，而那道木門僅能從外向內推開，判定余女因疏於注意，讓哈士奇從她推開的第一道門衝出，造成本案車禍。

法官指出，機車倒地本來就會滑行一定距離，無法從「刮地痕7.6公尺」推論騎士超速，且哈士奇跑到路中央與機車發生碰撞，期間僅相差1秒，騎士也沒辦法反應閃避，並無從究責，判余女除醫藥費外，還要賠復健費用1萬2400元、看護費6萬6000元、機車維修費用1萬5800元、勞動能力減損38萬6318元，另審酌黃男月收4萬6000萬還要養2個小孩，而余女無收入、名下無財產等情，判她要賠精神撫慰金15萬，共需賠80萬8562元，扣除已賠償的26萬元，還須賠54萬8562元。可上訴。