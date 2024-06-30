　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飼主判賠80萬！哈士奇竄出撞倒機車　害騎士右手粉碎性骨折

記者郭玗潔／台北報導

北市一名余姓女飼主將哈士奇送到寵物美容院時，不小心讓哈士奇竄出寵物店門外，跑到馬路中央和路過機車騎士發生衝撞，導致騎士人車倒地、右手肘粉碎性骨折。事後騎士對余女求償，余女先支付26萬，讓騎士撤銷刑事告訴，另民事上法院判余女要再賠騎士54萬餘元，余女合計需賠償騎士80萬8562元。可上訴。

▲▼女飼主帶哈士奇去寵物美容店，愛犬突然衝到馬路撞上騎士，害騎士重摔全身多處骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲哈士奇衝到馬路和騎士發生車禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市1名余姓女子飼養哈士奇，於2021年1月26日下午1時許騎腳踏車，帶著愛犬前往光復北路一家寵物美容店送洗。當她將愛犬交給店家時，發現停在外面的腳踏車倒了，上面的咖啡也灑落一地，便向店家借了衛生紙，走向腳踏車想擦拭，不料哈士奇見狀也一起向大街衝出，跑了幾分鐘後撞上騎機車經過的黃男，導致黃男人車倒地不起，哈士奇也在地上滾了2圈後起身跑掉。

黃男送醫後有右手肘粉碎性骨折等傷害，也對余女求償，最後雙方調解，余女賠償黃男26萬，讓黃男撤銷刑事告訴，黃男另提出民事告訴，求償醫療費、復健費等及精神撫慰金50萬元，共118萬餘元，扣除余女已賠償的26萬，還要需賠92萬4615元。

全案審理時，余女對醫療費用部分無異議，但認為當時她已將狗交給店家，但店家未將店內第二道玻璃門上鎖，才導致哈士奇跑出店外，另外黃男在車禍時，機車刮地痕跡約7.6公尺，可見他在限速30公里的巷道內超速，也導致哈士奇受傷，讓她支出4440元醫藥費，應抵銷賠償金。

▲▼女飼主帶哈士奇去寵物美容店，愛犬突然衝到馬路撞上騎士，害騎士重摔全身多處骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官認為，根據余女自述，當時她站在店外緊貼著第一道門，「我是有把身體靠在狗店木門上…我當時靠著的力量是很輕的，門開的縫很小，約5公分距離，但沒想到狗會忽然衝出來」，而那道木門僅能從外向內推開，判定余女因疏於注意，讓哈士奇從她推開的第一道門衝出，造成本案車禍。

法官指出，機車倒地本來就會滑行一定距離，無法從「刮地痕7.6公尺」推論騎士超速，且哈士奇跑到路中央與機車發生碰撞，期間僅相差1秒，騎士也沒辦法反應閃避，並無從究責，判余女除醫藥費外，還要賠復健費用1萬2400元、看護費6萬6000元、機車維修費用1萬5800元、勞動能力減損38萬6318元，另審酌黃男月收4萬6000萬還要養2個小孩，而余女無收入、名下無財產等情，判她要賠精神撫慰金15萬，共需賠80萬8562元，扣除已賠償的26萬元，還須賠54萬8562元。可上訴。

ET快訊
南韓女實況主來台熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑
沈伯洋示警看A片恐「被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X
全台最大百貨動土　玟星開唱湧上萬粉絲
快訊／機車入侵台鐵車站　遭新自強號撞飛
王仁甫蒙古超馬250公里完賽…與季芹失聯真相曝
左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北公車勾到電線險奪命！倒楣2女「勒出血痕」　驚悚影片曝

飼主判賠80萬！哈士奇竄出撞倒機車　害騎士右手粉碎性骨折

左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股　嘉檢30萬元交保

大豹溪連6年0溺斃！新北建構39戲水區駐點救難　9處供暴漲簡訊

國小男童泳課「玩小鳥」+打鬧　不爽寫悔過書竟告女老師求償

任務結束了！殉職海虎軍艦3士官長今追思　賴清德親頒褒揚令

台中騎士倒臥機車　路人關切他回「我休息一下」竟死亡

2大1小竹圍漁港戲水遭海流拉出外海　義消駕漁船平安救回

快訊／樹林民宅公寓大火　阿伯受困4樓鐵皮屋…雲梯車救出

快訊／民眾目擊男子墜華江橋！　警消出艇沿河面搜救中

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

新北公車勾到電線險奪命！倒楣2女「勒出血痕」　驚悚影片曝

飼主判賠80萬！哈士奇竄出撞倒機車　害騎士右手粉碎性骨折

左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股　嘉檢30萬元交保

大豹溪連6年0溺斃！新北建構39戲水區駐點救難　9處供暴漲簡訊

國小男童泳課「玩小鳥」+打鬧　不爽寫悔過書竟告女老師求償

任務結束了！殉職海虎軍艦3士官長今追思　賴清德親頒褒揚令

台中騎士倒臥機車　路人關切他回「我休息一下」竟死亡

2大1小竹圍漁港戲水遭海流拉出外海　義消駕漁船平安救回

快訊／樹林民宅公寓大火　阿伯受困4樓鐵皮屋…雲梯車救出

快訊／民眾目擊男子墜華江橋！　警消出艇沿河面搜救中

李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈

居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

「看什麼類型A片可以證明是台派？」　藍委酸沈伯洋資訊戰大師

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

超大UFO出沒美國劇場上空　目擊者：盤旋30秒「憑空消失」

金曲獎／林俊逸無緣拿歌王星友齊打氣　「曾國城超暖1舉動」力挺！

嘉義東石海之夏祭煙火秀7／27登場　施放規模較勝以往

土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

3男玩國王遊戲侵犯正妹　1人還選上鄉代表

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

即／汐止休旅車路口違規左轉　騎士撞上不治

高雄兩線三星警官心臟不適　就醫返家不治

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮

日本代購公司非法進口加熱菸　檢搜索查扣上萬條

抖音辣模「直播間當機房」！天道盟詐3千多萬

更多熱門

相關新聞

即／貢寮外海1女落水！送醫搶救不治

即／貢寮外海1女落水！送醫搶救不治

新北市警察局瑞芳分局今（30日）上午接獲報案，指和美國小岸際有1名女子疑似溺水，現場民眾發現後將人救上岸，經貢寮消防分隊初步急救後，送往澳底救護中心搶救，但仍宣告不治，經查死者是72歲張姓女子，家就住在貢寮和美地區，詳細落水原因仍待警方調查。

高雄三寶「鬼之左切」　騎士360度慘摔

高雄三寶「鬼之左切」　騎士360度慘摔

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

吉娃娃情侶結婚　親友包遊覽車

吉娃娃情侶結婚　親友包遊覽車

全日空波音737「氣壓異常下降」！乘客患PTSD

全日空波音737「氣壓異常下降」！乘客患PTSD

關鍵字：

寵物哈士奇事故北市騎士

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面