公司要求員工輪流掃廁所！「老鳥搶著做」他超傻眼　一聽規定驚呆

▲男子發現同事們對於打掃辦公室相當熱中，聽完主管解釋原因才恍然大悟。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

公司安排員工打掃環境，沒想到每個人都搶著做！一名男子到新公司任職，這間公司規定，每位員工都要輪流打掃，原以為是個爛規定，但老鳥們都相當認真清潔，直到後來他聽到消息，原來只要掃得夠乾淨，就能領到最高12個月薪資的獎金，讓他瞬間驚呆了。

這名男子在Dcard上分享，他目前所在的公司是家族企業，員工人數只有30人上下，且僅有一名主管，人力並不算多。由於人數不多，因此公司沒有額外聘雇清潔人員，而是靠員工們輪流打掃。

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原先男子以為，這是一項很糟糕的規定，沒想到每位員工輪值時，打掃都相當認真，甚至有人周末特意返回公司清掃，因此無論是廁所、地板或是茶水間，都維持得相當乾淨。

▲同事們努力打掃環境，因為只要掃得乾淨，就能拿到最高12個月的獎金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



男子感到莫名其妙，不明白為何老鳥們會如此認真，直到後來跟主管出差，才知道其中的原因。原來公司除了薪資以外，還有發放年終、績效獎金及激勵獎金。

其中「激勵獎金」是老闆娘所創立的，平常老闆娘會三不五時跑來公司，查看整體環境整潔，並且替負責打掃的員工打分數，只要是總體評分最高的員工，就能領到12個月的基本薪資，讓他瞬間驚呆，「怪不得大家那麼認真打掃公司…。」

別出心裁的規定曝光，不少網友為此驚呼，「彷彿我國中的整潔秩序比賽」、「有錢我還不把公司掃到發光」、「12個月那很好欸，不像我公司也是叫員工輪流打掃茶水間，哪有什麼獎金」、「好特別的勞動福利」、「沒有什麼事會讓人受委屈，會委屈主要是錢不夠而已。我好想掃廁所啊。」