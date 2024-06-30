銀行吃錢？亡夫近60萬存款竟「離奇消失」　女子投訴才喊失誤

▲有關「女子稱亡夫存款消失」的話題近日登上熱搜榜。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

大陸網路上近日出現關於中國農業銀行平利縣支行（下稱農行平利縣支行）一起涉及已故存款人諶先生存款「離奇消失」的傳聞，引發了社會廣泛關注。針對此事，農行平利縣支行迅速反應，及時啟動核查程序，並於6月29日正式發布了情況說明，澄清了相關事實。

據了解，該傳聞始於部分網友在網路平台上發布的關於諶先生存款「離奇消失」貼文。諶先生於2018年4月去世，生前在農行平利縣支行開立了一個卡摺合一的銀行帳戶。據農行平利縣支行提供的核查結果，諶先生的帳戶自2005年4月開戶後，一直使用銀行卡進行交易，直至2018年6月，帳戶餘額為零。然而，由於與該帳戶關聯的存摺未能及時補登存取流水，存摺上顯示的餘額仍為開卡折當日的存款數額，即人民幣13萬3900元（約新台幣59.9萬元）。

2020年12月，諶先生的妻子鄧女前往農行平利縣支行營業部，辦理已故存款人存款查詢業務。過程中，櫃檯員工查詢時誤將存摺顯示餘額當作帳戶可用餘額，向客戶開立了寫有餘額的《存款查詢情況告知書》，並告知鄧女需辦理遺產繼承權公證手續方可取出款項。此失誤給鄧女帶來誤解，也為其後續辦理繼承手續增添了諸多不便。

農行平利縣支行發現失誤後，立即與鄧女取得了聯繫，並詳細解釋了相關情況。鄧女在了解事實真相後，對農行的解釋表示理解，並對農行的態度和處理方式表示滿意。同時，農行平利縣支行也向鄧女表達了深深的歉意，並承諾將按照相關規定對責任人進行嚴肅處理。

農行平利縣支行相關負責人介紹，該行已對涉事員工進行了嚴肅批評和教育，並將按照內部規定對其進行相應處理。同時，該行將進一步加強員工業務培訓，提高臨櫃人員的業務水平和服務質量，確保類似問題不再發生。

此事也引發了社會對銀行服務質量和客戶權益保護的廣泛關注。對此，農行平利縣支行表示，將積極採納社會各界的意見和建議，不斷提升服務水平和客戶滿意度。同時，該行也將加強與客戶的溝通與交流，及時解答客戶的疑問和困惑，確保客戶的合法權益得到充分保障。

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