把握7月！4生肖財運逆襲　屬馬「紫微星高照」開外掛

▲屬馬者財運和工作運一路狂飆，擋都擋不住。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳致平／台北報導

轉眼間2024年已經過了一半，時序來到7月，隨著天氣越來越熱，4生肖在7月的運勢也跟著越來越旺，根據《搜狐網》運勢專欄分析了生肖馬、羊、猴和龍的朋友將迎來好運，在職場上的表現受到肯定，財運上更是大豐收，擋不住的強運讓旁人看了都羨慕。

一、生肖馬：馳騁職場，財富跑道加速

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7月，對生肖馬而言，是事業與財富並進的黃金期。在這熱情的盛夏，屬馬者的事業宮被紫微星高照，意味著工作中的領導力和決策力將達到一個新的高度，各項計畫的進展如有神助，晉升與加薪不再是遙不可及的夢想。財運方面，生肖馬的朋友就像是擁有了點石成金的魔力，無論是正財還是偏財，都有望迎來一波接一波的驚喜，投資眼光獨到，收益頗豐，讓旁人羡慕不已。

二、生肖羊：溫情脈脈，財緣深厚

生肖羊在這個7月，將被溫柔的月德星包圍，帶來人際和諧與情感的昇華。屬羊者本月家庭和睦，友情升溫，這些正面能量又反過來促進了事業上的順利。工作中，羊兒們憑藉細膩的心思和良好的人際關係，贏得貴人的提攜與團隊的支援，工作專案進展順利，甚至有可能收穫意想不到的獎勵。財運方面，生肖羊不僅有穩定的收入增長，還可能因為親朋好友的引薦，發現新的致富方法。

▲屬猴者近期會展現出爆發力十足的創造和學習力，在職場上提出獨特的見解。（示意圖／ETtoday資料照）

三、生肖猴：智慧閃光，財運亨通

生肖猴被文昌星點亮了智慧的燈塔，無論是學習還是工作，都能展現出驚人的創造力和學習能力。在職場上，生肖猴能夠迅速吸收新知識，提出獨到見解。這不僅提升了個人影響力，也為事業的飛躍奠定了堅實基礎。財運方面，得益於靈活的頭腦和敏銳的市場嗅覺，生肖猴在投資理財上只要小試牛刀便能收穫頗豐，真正實現了智慧變現，財富自由的夢想。

四、生肖龍：龍騰雲起，事業財運雙豐收

對屬龍者而言，7月是挑戰與機遇並存的時期，但受到龍德星的庇護，讓這條巨龍得以在風雨中翱翔。事業上，生肖龍將面臨全新的挑戰，但憑藉其堅韌不拔的意志和卓越的領導能力，不僅能化險為夷，更能乘風破浪，實現在事業上的突破。財運方面，隨著事業的蓬勃發展，正財收入穩定增長，更有機會在投資或合作中發現新的財富寶藏，生活品質顯著提升。