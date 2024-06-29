小暑後「龍德星」來了！4生肖貴人多助　把握機會化兇轉吉

▲小暑過後「龍德星」來了，有4個生肖可憑此化兇轉吉。（示意圖／翻攝pixabay）



圖文／CTWANT

時序即將進入7月份，紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出，小暑過後「龍德星」來了，有4個生肖可憑此化兇轉吉。姚本軍指出，龍德星在紫微斗數中被視為非常吉祥的星體。它代表化兇為吉、 敬業，並且對於個人的道德品質和公正感有重要影響。

姚本軍提醒，龍德星在遷移宮也代表了內心的變化和成長，在實際呈現上為新的認識、見解或者人生目標的改變。雖然變化會帶來一些不確定性，但只要能夠順其自然地接受變化，並認真地看待每一次的學習機會，你都將從中得到成長和收穫。

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●生肖：豬

龍德星在2024下半年對於生肖豬的人來說，可以帶來許多積極的影響。這段時間對於他們來說，特別有利於展現出無畏的勇氣和堅毅的毅力，無論何種挑戰和困難，他們都有足夠的能力去克服。

此外，他們的榮譽感、尊重他人和崇高的道德感將更加突出。這些特質將幫助他們在社會互動中取得尊重，並能積極影響他人。事實上，生肖豬的人際關係，將因為過去的人脈經營而得到提升，貴人的助力也將為他們帶來更多的實質幫助。

然而，也需要提醒生肖豬的人，必須警惕成為傲慢和自我中心的人。這會阻礙他們的發展，甚至會導致他們失去他人的尊重和支持。

●生肖:羊

當生肖羊的人在龍德星出現事業宮時，這意味著在事業上會有一些顯著的變化和機遇。生肖羊的人在2024下半年時能夠得到好運和力量，因此它在事業宮的位置會增加事業成功的機會。

當龍德星在事業宮時，會有新的職業機會或升遷的可能。這樣的實質表現是、突如其來的職業轉變或是被提升到一個更高的職位。其次會得到更多在職場上獲得成功的機會。你將會發現自己對職業有了更深的熱情和投入，並在工作中表現出色。在事業宮也增加你的聲譽和影響力。你的努力和才華將得到尊重和認可，這將有助於你在職業上的進步。

然而，有時候龍德星也帶來一些挑戰，例如需要你克服的困難和撲朔迷離的情況。不過，這些挑戰也帶來成長和學習的機會。

●生肖：兔

當龍德星出現在生肖兔的人的財帛宮時，這表示一個人將會遭遇到與金錢和財富相關變化的和主要時期。在紫微斗數中，龍德星是代表吉兆和好運的星體，因此它在財帛宮的出現可能象徵著增加的財務成功的機會。

具體來說，生肖兔的人在2024下半年受龍德星影響，將帶來各種形式的經濟利益，包括獲得較大的收入，接受獎金或者提升，或者獲得意外的財富。這些源於一種新的工作機會，或者是一個商業項目的成功，將會帶來顯著的財富增加。

此外也象徵著你在處理財務事務上具有更好的直覺或者運氣。會發現自己能夠更好地管理自己的金錢，或者做出明智的投資決策，這可以促成長期的財富積累。

●生肖：蛇

當龍德星出現在生肖蛇的人遷移宮時，個人通常會經歷一些變化和轉移的時期，它表示在你的生活中將會發生一些重大變動。例如，意味著搬家，更換工作，或者進行長達一段時間的遠程旅行。在這種情況下，改變往往是必要的，可以開啟新的生活階段。

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