綠喊赴陸風險！　他對賭：開放組團旅遊看「橙色燈號」有沒有用？

▲國民黨前立委陳學聖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

陸委會日前將赴中國大陸（含港澳）旅遊警示，調為橙色警戒，提醒國人「避免非必要旅行」。對此，國民黨前立委陳學聖今（28日）表示，剛結束的海峽論壇，幾千名參加的台灣人都回來了，不知道民進黨政府在扯什麼？並嗆賭陸委會，鬆綁赴陸旅遊禁令，看有多少人甘願冒「人身安危」前往大陸？

中國大陸國台辦日前發布「懲戒台獨」新規，其中，若犯下「分裂國家罪」，最重可判處「死刑」。針對此事，陸委會也提升赴陸旅遊燈號至橙色，並表示，政府單位有義務提醒國人風險。

不過，陳學聖提到，陸委會先是禁止到大陸旅遊團出團，現在又煞有其事地說，要保護台灣人民安全，將燈號提高為危險橙色。

但，陳學聖認為，全都是陸委會一張嘴，自說自話，並嗆賭陸委會，「要不要來賭看看，請陸委會鬆綁赴陸旅遊團禁令，看有多少人甘願冒『人身安危』前往大陸？」。

陳學聖表示，他自己賭去的人更多，因為實情和陸委會的一張嘴完全不同。「我自己去了剛回來；我前助理全家現在西藏玩。」

此外，陳學聖還指出，自己的廣播年輕製作人一夥，剛從澳門回來，免簽，下回還要再去，當然，王金平的安危，不用卓榮泰擔心，嘴上吃豆腐，王金平一定平安歸來。

「更不用說剛結束的海峽論壇，幾千名參加的台灣人，全都回來了，不知民進黨政府在扯什麽？」

最後，陳學聖表示，橙色燈號警訊有沒有用，就請陸委會開放組團大陸旅遊，一起來賭看看誰贏？大家都是大人了，真不用勞煩陸委會一張嘴來保護了！