任務結束了！殉職海虎軍艦3士官長今追思　賴清德親頒褒揚令

▲總統賴清德參加海虎軍艦3名殉職士官長的追思典禮。（圖／總統府提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

總統賴清德今（30）日上午前往高雄海軍官校出席聯合追思典禮，並頒發褒揚令，表彰殉職海虎軍艦士官長林俊榮、顏辰帆及張晁毓等3人恪盡職守、救援同胞的英勇精神，也代表全體國人致上最高的敬意。

褒揚令分別由林俊榮、顏辰帆及張晁毓的家屬代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。離場前，賴清德也向家屬慰問致意。

▲賴清德（右）頒發褒揚令給殉職軍官家屬。（圖／總統府提供）

賴清德致詞時表示，他今天懷抱著不捨的心情來參加林俊榮士官長、顏辰帆士官長、張晁毓士官長3位弟兄的告別式。在去年12月21日執行任務時，3位士官長為了救援同袍而犧牲生命，他要代表全體國人致上最高的敬意，也表達內心的哀悼。

賴清德指出，俊榮、辰帆和晁毓都是國軍重要的一分子。他們平時在海虎軍艦上，不僅努力精進自身技能，也帶領同袍自主訓練，更時常傳授後輩經驗，是照顧大家的好學長、好同事。

賴清德提到，今天國家失去3位優秀的軍人，我們都深感難過及不捨。他要請國防部務必全力協助，照顧俊榮、辰帆和晁毓的家人，也要向現場的家屬表達最深的哀悼和慰問。

▲賴清德（右二）慰問家屬。（圖／總統府提供）

賴清德說，今天會場的追思牆上，有許多同袍的留言。他相信，海軍艦隊的弟兄姊妹會繼續秉持3位士官長無私、英勇的精神，努力守護海疆、捍衛國家。他要感謝所有國軍弟兄姊妹為國家安全的付出，也要告訴俊榮、辰帆和晁毓，「你們的任務結束了，國家感謝你們，我們也永遠以你們的表現為榮」。

包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、海軍司令唐華及海軍艦隊指揮部指揮官吳立平等亦出席今日追思會。