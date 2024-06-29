美A片男星被捕！家藏海量「兒童性虐片」還上網散布　嬰兒也受害

▲ 沃夫在社群媒體上擁有大量粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名成人片男星奧斯丁沃夫（Austin Wolf）涉嫌持有及散布數百部兒童色情影音內容，被聯邦調查局（FBI）逮捕，其中甚至包括嬰兒遭到性虐待的影片。

綜合NBC及《每日郵報》，43歲的沃夫本名史密斯（Justin Heath Smith），涉嫌於3月24至28日透過通訊軟體Telegram，接收與傳送數百部兒童色情影音內容，影片中的受害者甚至包括嬰兒。

沃夫在同志成人片界相當有名，在社群平台X擁有逾百萬粉絲。FBI發現，他今年3月使用匿名Telegram帳號，和一個被當局扣押搜查的帳號互傳兒童色情影片，探員於是使用釣魚手法傳訊息給他，誘使他透露個人資訊。FBI取得搜索令後於4月前往他在曼哈頓的公寓，搜出一張存有大量兒童色情影片的記憶卡。

美國司法部28日宣布，沃夫已經被捕，而他涉嫌散布的資料中還包括一段可怕影片，一名年僅10歲的兒童遭到綑綁、毆打及性侵。檢察官說明，相關調查仍在進行，呼籲任何知情人士通報FBI。

沃夫被控持有及在網路上散布兒童性虐待內容」（CSAM），一旦罪名成立，將面臨散布兒童色情物罪的最高20年徒刑，以及持有兒童色情物罪最高10年徒刑。