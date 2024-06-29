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辯論失常後出席造勢　「拜登2號」大展活力與條理判若兩人

▲▼ 拜登辯論會隔天在北卡造勢，看起來活力充沛。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登辯論會隔天在北卡造勢，看起來活力充沛。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登昨晚辯論表現欠佳，再掀民主黨應否換將話題。但他今在一場造勢大展活力、說話條理清晰，與昨判若兩人。拜登矢言擊敗對手川普，全無退選之意。

紐約時報指出，昨夜拜登在與前總統川普辯論時予人躊躇、茫然、老態龍鍾之感，嚇壞民主黨人。然而僅隔14小時，他在北卡羅來納州羅里（Raleigh）的造勢活動上，卻表現得活力及自信，信手捻來痛批川普，現場歡呼連連，彷彿是另一個人。

紐時指出，在造勢場合的「拜登二號」有意表明，這位在政壇打滾50年的81歲老將依然能慷慨激昂鼓動人心，並條理清晰闡明政策及抨擊對手，然在這大約20分鐘談話裡，拜登是在讀稿機和熱情群眾助威下所達成。

反觀昨天辯論表現失常的「拜登一號」，辯論前於大衛營閉關一個多星期，在休息充足且幕僚圍著他備戰下，卻難在90分鐘內不得筆記、沒有讀稿機和觀眾的辯論裡被川普比下。紐時直言，拜登若想在11月勝選，唯一方法就是確保每天出現的都是「拜登二號」。

紐時另一篇分析指出，理論上雖可陣前換將，然而實務上卻極其困難且似無先例，除非初選勝出者主動退選。

拜登已在民主黨初選脫穎而出，於3937位黨代表裡贏得3894人支持，按黨內規定除非當事人退選，黨代表有義務要在提名大會投票給初選時支持對象。8月民主黨的提名大會上，拜登只要獲過半1969位黨代表的票就能正式取得提名，若黨代表們在拜登沒退選而大量跑票，將讓民主黨面臨難以收拾的局面。

綜合路透社與法新社報導，81歲的拜登今天在造勢活動上激昂地說，「說句明白話，我知道我不年輕了。」一般認為昨晚辯論對拜登而言是一次挫敗。

他說，「我不像以前那樣步履輕快，不像以前那樣說話流暢，不像以前那樣能言善辯…如不是由衷深信自己能勝任這份工作，我就不會再次參選。事關重大。參與集會的群眾此時高呼「再做4年」。

拜登在辯論中的口誤和偶爾離題的回答，令選民更加擔心他可能不適合繼續擔任4年總統，也促使部分民主黨人考慮是否應選前換將。

拜登競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）說，目前沒有談過這種可能性。他告訴記者，「我們寧可度過一個糟糕的晚上，也不想要一個對國家未來抱持拙劣願景的候選人。」

兩名知情人士透露，拜登競選團隊今天下午召開一場「全體動員」會議，向工作人員保證拜登不會退選。

雖然78歲的川普在辯論時在諸多議題上刻意誤導，但後來的焦點全部集中在拜登表現不佳上，民主黨人尤其關注。

被問到是否仍對拜登競選資格有信心時，美國聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）不願直接回答，他對記者說，「我支持黨提名人選。我支持民主黨在聯邦參議院占多數。我們會盡一切努力在11月贏回眾議院。謝謝各位。」

民主黨一些重量級人物也都力挺拜登，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）。歐巴馬在社群平台X上寫道，「糟糕的辯論之夜偶爾會有。相信我，我很清楚。但這場選舉仍是在一個終生為平凡百姓奮戰者與一個只在乎自己者之間的選擇。」

川普則在今天下午維吉尼亞州切薩皮克（Chesapeake）造勢活動上告訴支持者，他「大勝一個企圖毀掉我們國家的人」。

川普說，「拜登的問題不在年齡，在他的能力。」

他還說，「今天每個選民都該捫心自問，不是拜登能不能撐過90分鐘辯論，而是美國能否在不老實的拜登執政下再撐4年。」（譯者：曾依璇、陳亦偉）

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