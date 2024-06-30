要轉運了！「4生肖」下半年財運大爆發　這類人有機會升職加薪

▲紫微斗數老師點名4生肖，2024下半年會有許多好運。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

時序即將進入7月份，紫微斗數老師點名4生肖，包括雞、兔、牛、羊，下半年在工作方面會碰到許多好運，獲取大量的知識和人脈，投資會有豐厚的回報，同時也會有貴人相助，財運旺旺來。

紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出，在紫微斗數中，天福星被視為代表福氣、幸運和富足的星體。當一個人的天福星位置良好或者與吉星結合，通常被解讀為擁有良好的自我價值觀、懂得珍惜與感恩，並且在生活中往往會碰到許多好運氣。

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生肖雞

如果從事的是影響大眾的工作，如演藝、營銷或公關等，那麼有天福星的加持，可能人氣會爆發，達到事業頂峰。此外，如果工作涉及金融投資或高風險決策，天福星可能會在關鍵時刻帶來預料之外的好運，在投資中得到豐厚的回報。

生肖兔

2024下半年，在外出旅行或者工作遷移的過程中，將會產生意外的好運，比如在豐富的經歷中收獲知識和人脈，或者旅行中發現新的工作和生活機會。也可能體現在生活中，比如生活方式、工作方式，甚至人際關係的變化，這些變化可能會帶來新的契機，甚至可能帶來重大的經濟收益。另外，如果正在考慮換工作、搬家或進行其他重大的生活變動，這些規劃也會非常順利，並且帶來遠超期望的結果。

生肖牛

財務狀況產生積極影響，收入方面將會有一些意想不到的增長，可以是因為工作表現，獲得升職或者加薪，也可能是因為投資獲得好的回報。經濟狀況相對其他人更為穩定，不會有太大的波動和變數。有時也會有一些突然的財富來源，例如繼承、彩票中獎者其他意外的財富。可以期待吉祥，但也應保持謹慎和努力的態度，讓能量得當最大化的發揮。

生肖羊

會帶來許多美好的變化，首先在與人打交道的過程，得到許多幫助和支持，可能來自同事、朋友，甚至剛認識的人。這些人能提供有用的建議，帶來新的機會，或者為生活帶來各種不同的便利和喜悅。其次，財運可能會有所增長，不論是工作收入，還是通過投資所得，或者是意料之外的財富增長。不僅可以讓生活更為舒適，也可能有更多的資源去追求夢想，實現自己的目標。

此外，人際關係也將獲得改善，不僅會獲得他人的好評，在與他人的互動中，也將感受到更多的善意和愛。這將使人生更加美滿和快樂。

◎民俗說法，僅供參考。

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