18縣市高溫警示　恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對18縣市發布高溫警示，其中因西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，明（30）日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

台東縣

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

台南市、嘉義縣、屏東縣、嘉義市、新竹縣、雲林縣、新北市、台中市、台北市、高雄市、彰化縣、南投縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

台南市、桃園市、台東縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、新北市、台中市、彰化縣、台北市、苗栗縣、高雄市、花蓮縣、基隆市、南投縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署