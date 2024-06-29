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高雄女監暴動！收容人春光外洩　矯正署說話了

▲法務部矯正署高雄女子監獄。（圖／翻攝自Google地圖）

▲法務部矯正署高雄女子監獄。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

法務部矯正署高雄女子監獄日前發生暴動，而獄方卻不顧女收容人當時正在梳洗，直接進舍房內拖人、噴辣椒水，導致一票人衣衫不整、春光外洩，引發收容人、家屬不滿。對此，矯正署澄清，處理過程依法妥適，且當時收容人都有遮蔽衣物，並沒有不雅暴露的情況。

針對高雄女子監獄21日下午發生收容人擾亂秩序一事，法務部矯正署今日發布新聞稿澄清。矯正署指出，高雄女監新收舍房內單一事件，4名收容人不服管理、脫序滋事，經喝止無效後，使用辣椒水壓制，並輔以柔性勸導，成功控制事態，並未擴大，收容人後續也配合規定辦理違規懲罰。

矯正署強調，處理過程同仁依法妥適處置，未過度使用強制手段，且當下非盥洗時間，收容人均著有遮蔽衣物，未致生不雅暴露等情。

矯正署指出，為提供人道服刑空間，原針對超額收容達相當比例的監所，辦理機動移監，但為維親情聯繫，各監所也鼓勵民眾運用行動設備申辦遠距接見，關心收容人服刑情形。

為求慎重，矯正署獲悉此案後，已指派駐區視察與政風人員前往高雄女監實地瞭解事件原委與處理過程，以作為未來妥適規劃移監作業及協助受移監者適應在監生活等輔導處遇參考。

媒體報導，收容人家屬不滿，指出有30多名女性收容人從台北被送到高雄，台北女子看守所原本告訴她們不會移監到高雄女子監獄，沒想到仍被移到高女監，造成家屬會見要南下300多公里。

家屬表示，收容人吵著要移回北女所，但高女監的管理人員卻未加以安撫，並在21日通知這批女收容人，表示要帶她們去做新收調查，其中有數名關在同一房舍、從北女所移來的女收容人聽到後就開始在舍房內鼓譟，拿東西敲擊房舍，對走廊上的管理員叫囂，與監所進行不配合行動。

據了解，舍房暴動時，有幾名女收容人正在盥洗，身上衣衫並未穿好，女管理員卻沒有多加考量，仍請男性管理員帶著盾牌到場支援，意圖以生理優勢幫忙壓制女收容人。雙方對峙期間，有不少男性管理員們看到不少女收容人走光，仍強勢對不配合的女收容人噴辣椒水、拖出舍房。

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