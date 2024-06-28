阿伯飆罵他坐博愛座！惹惱高雄男爆走捷運車廂　失控吼叫嚇壞乘客

▲事發影片拍到年長者動手，目前正在通知動手長者到案說明，將進一步調查釐清。



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名23歲男子搭乘捷運時，因為坐在博愛座遭到一位年長者怒罵，當下情緒失控起了衝突，最後警方抵達現場，經過通知父母到場之後，同意將他送醫，而他到醫院之後，情緒逐漸緩和，表達自己十分後悔。

▲23歲男子在捷運車廂內爆走吼叫，被帶下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄捷運警察隊表示這起案件發生在今天（28日）下午兩點接獲通報表示「有人在列車上有人情緒失控」，根據警方了解後說明這名男子是23歲，從鹽埕區上完課後，搭乘捷運欲返回岡山家中，於列車上，因情緒失控，自言自語、大聲吼叫，為同車旅客發現，並即按壓列車之「緊急通話鈕」向司機員反映。

司機員通知R19「楠梓科技園區」站務及保全人員上車關心，並將李男請下列車，而李男見狀欲逃跑，隨即由保全通知站務人員在閘門前將其攔下並壓制，俟員警到場後，通知119人員將李男送往醫院治療。警方強調本案待李男情緒穩定後，釐清是否涉及刑法恐嚇公眾罪後，依法偵辦。

而高雄市衛生局在晚間7點發出新聞稿說明：「本案為20多歲男性因坐在博愛座上遭一位年長者辱罵，情緒失控因而起衝突，隨後由警方協助下送至凱旋醫院急診，到院後已情緒緩和，並說明當時遭對方辱罵才有衝突行為，表達十分後悔。目前該名男子情緒已較緩解由家長帶返家中」。