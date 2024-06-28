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社會 社會焦點 保障人權

夏男假結婚重判1.5年　「嗆法官自食惡果」法界：若是我會判2年半

▲▼ 。（圖／資料照）

▲律師林瓊嘉認為，夏男嘲笑法官的行為，被法官認定是犯後態度不佳，成為重判的理由之一。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「五億高中生」墜樓身亡案，台中地院28日依偽造文書罪將配偶夏朝源判1年6月有期徒刑，不可易科罰金，全案還可上訴。偽造文書罪最高刑度為3年，夏男遭判1年6月在實務上實屬罕見重判；律師林瓊嘉表示，夏男或許曾有被輕判的可能，但夏在開庭時嘲笑審判長「可笑」，恐因此被認為「犯後態度不佳」，喪失了從輕發落的機會，其對審判長輕蔑的態度，「若是我，我會判他2年半」。

賴姓高中生墜亡一案，台中地檢署認定配偶夏朝源無結婚真意，依偽造文書罪嫌將他起訴，歷經近1年審訊，今日上午判決出爐，夏男被判1年6月有期徒刑，不可易科罰金，可上訴。偽造文書罪刑度法定上限為3年，一般若犯案情節輕微，多半判刑4~6月，夏男被判最高刑度的一半，已算是重判。

另外，夏男曾當庭因審判長問他，明明已替賴家完成不動產事宜，為何還要幫賴生管理財務，竟回嗆審判長「妳講這個很好笑」；夏還認為，檢方因迫於輿論壓力才將他起訴、是文字獄等，還對審判長詢問相關案情出現不耐煩的反應。

針對夏男對於庭上的態度，是否與他被重判的理由有關？林瓊嘉表示，法律人對於被告通常會給予被告包容度，但此案夏男的行為對法官而言，已是「犯後態度不佳」，如夏男向法官做合理的答辯，可能還存有輕判的機會，但當庭嗆法官，顯然是法紀觀念淡薄，法官會認為需要更強的刑度，才能夠讓夏男受到教育懲戒的效果。

林瓊嘉也說，夏男欲透過與賴姓高中生假結婚，謀取賴生繼承的高額財產，行為相當惡劣，目前在社會上「同性婚姻」仍是相對敏感的話題，同志應該受到尊重跟保護，但夏男此舉恐將同志污名化，「他踐踏性別、踐踏法律的尊嚴，恐造成大眾對同志更加反感」，非常不可取。

林瓊嘉再次強調，夏男行為是將婚姻當兒戲，利用心智尚不成的高中學生，覬覦其背後的財產，「行爲惡劣」，法官會認為司法、社會的公平正義必須在個案中維持，這也重判的理由之一。

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