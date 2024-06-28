5億高中生遺產歸誰？除生母外還有4人備選　律師嘆：史上第一案

▲今日夏姓配偶偽造文書一案判決出爐，未來賴生的遺產是否賴母（圖右下）能夠繼承，賴母委任律師許哲瑋（圖上）做出說明。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜亡案，今（28）日台中地院宣判配偶夏朝源為牟取賴生繼承的大量遺產，與賴共同犯使公務員登載不實罪，判處1年6月有期徒刑，不得易科罰金，可上訴。原本賴生去世後，夏男可依法繼承法定配偶的遺產，但如今一審判刑出爐，雖尚未定讞，但本判決是否將影響賴母提告夏男的民事婚姻無效之訴？以及未來遺產的繼承情況？賴母委任律師許哲瑋律做出解答。

許哲維表示，有關婚姻是否無效，須視民事（賴母提告夏朝源的婚姻無效之訴）判決結果，刑事的判決出爐，將有助於民事訴訟的舉證，而律師團隊目前的預測結果，民事結果會與刑事相符。

針對賴生遺產部分，許哲維說，若民事判決兩造婚姻無效的話，夏男則非賴生配偶，賴生財產將由生母繼承，不過賴母情況特殊，會有以下幾種情況發生。

其一，賴母是陸籍人士嫁來台灣，不過因多年前的案件，導致賴母目前是無國籍身份，情況已17年，若賴母能順利取得本國國籍，賴生的遺產就會全由賴母繼承。

其二，若賴母無法取得本國籍、為無國籍人士，許哲維指出，台灣目前沒有禁止無國籍人士在台灣繼承財產，「本國也沒有任何前例、判決可參考」，本案算是史上第一案，相當特殊，不過依照目前情況而言，若賴母為無國籍，也將獲得兒子的全部遺產。



第三，若賴母最後被認定是大陸籍，將會受到兩岸人民關係條例、僅能繼承200萬元的限制，若賴母被歸為大陸籍，就只能繼承200萬元，而賴母此時的身份為第二順位繼承人（原第一繼承人為夏男），限額以外的其他遺產約5億元，就會被分配給第三繼承人，也就是賴生法定上的兄弟姊妹、或是親戚如大伯、姑姑等。

據了解，賴生的遺產第三繼承人，目前有4人，若賴母被認定為大陸籍人士，扣除賴母的部分，第三繼承人「們」每人將分配到1億多元遺產。



據了解，賴母當初來台是因嫁給賴家次子（賴生祖父的二兒子），不過在法院判定賴生的生父其實是賴生的祖父後，由於次子已逝，而若要取得中華民國國籍身份證，須外配有「婚生子女」，但因為DNA的鑑定結果，發現賴生並非賴母與次子所生，算是「非婚生子女」，於是賴母的台灣戶籍就被取消。多年來，賴母持續嘗試取得中華民國戶籍，但並不順利。