獨／寵物店老闆亡！2樓屋主回應網友　「沒反對開寵物用品店」

記者劉人豪／台北報導

北市內湖區一名寵物店老闆47歲黨男，因2樓屋主不同意他開店，導致無法取得營業登記，疑因壓力過大26日走上絕路，黨男家屬和2樓屋主各自陳述，引發網友熱議。對此，2樓屋主接受《ETtoday新聞雲》記者專訪，回應部分網友質疑，她強調沒有不讓黨男開店，因為如果只是經營寵物用品店的話，根本不需要同意書，她是不簽寵物寄養與美容這部分的同意書。

▲內湖寵物店老闆因遲遲無法營業，走上絕路。（圖／記者黃彥傑攝）

有網友質疑，寵物店是否有可能是跟2樓屋主的丈夫、女兒，有達成口頭協議？2樓屋主向《ETtoday新聞雲》表示不可能，因為丈夫生病，因此不會出面對外接洽，先生與女兒也從來沒有跟寵物店有任何聯絡，都是黨男女友李姓女子跟她聯絡。2樓屋主說，只見過一次李女與黨男，時間是今年4月8日，當時找師傅去看李女一樓浴室天花板的漏水，而且她也從來沒有看過黨男的17歲大女兒。

至於施工的匯款紀錄及合約，2樓屋主指出，這部分有跟施工業者談過，業者說現階段不想公開，提告後會直接給法院當證據，她尊重業者的意見，所以不便提供。

▲2樓屋主說，是不簽寵物美容寄養的同意書，僅經營寵物用品店的話，不需要同意書。（圖／記者黃彥傑攝）

另外網傳1樓、2樓都是同屋主，或是有親戚關係，2樓屋主強調沒有這回事，1樓屋主是菲律賓人，代理人是會講中文的菲律賓人，1樓的部分都是給代理人處理，早期1樓是隔間，同時分租給幾個房客與賣鹽酥雞的店家，最後才租給現在的寵物店。

2樓屋主並再次強調，從未要求以修繕做為簽署同意書的條件，去年10月8日早以電話簡訊明確通知寵物店，沒有簽同意書的意願，所以「無須避不見面，是沒有必要聯絡」，結果被說有修繕就簽同意書，讓她覺得被污衊。且2樓陽台沒有下沈，廚房也沒有裂縫，質疑「廚房哪裡有破洞，她(李女)沒有進來家裡，如何幫我們修繕」。

▲2樓屋主說寵物店用情緒綁架博取同情。（圖／當事人提供）

2樓屋主說，沒有不讓寵物店開店，是不簽寵物寄養與美容項目的同意書，僅經營寵物用品店的話，不需要同意書。市政府商業處也證明這個地址，在今年3月7日設立公司，國稅局營業稅櫃台也證明可開發票，批評寵物店講了太多謊言，還說這次風波是遇過最可怕的一件事。

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