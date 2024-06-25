電不夠用！埃及「每日斷電3小時」　限電計畫又延長

▲埃及去年夏天開始實施限電計畫。圖為民眾在夜間參加殉職士兵葬禮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

埃及政府24日宣布，每日全國斷電時間將暫時延長至3小時，並且持續到本周周末，以應對熱浪導致的國內用電量激增。

埃及電力部與石油部24日聯合聲明宣布，由於「這個時期溫度極端上升、高於正常程度」，原訂23日到24日的限電計畫延長，從原本的2小時增至3小時，並且持續到周末，「維持天然氣網絡及發電廠的安全與穩定運作。」

去年7月起，由於外匯短缺，天然氣產量下跌，空調等用電需求持續上升，政府宣布在國內大部分地區實施每日斷電，去年10月已經因為加薩戰爭、以色列對埃及天然氣供應中斷，把每日停電時間從1小時延至2小時，如今又再上修至3小時。

限電計畫持續引發民怨，百姓感到不滿，商家無法做生意，據報更導致數起死亡事件。在沿海城市亞歷山卓（Alexandria），薩克斯風吹奏家納斯（Mohammed Ali Nasr）在限電期間受困電梯井，不幸墜落身亡。

路透社報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）把恢復與提高電力供應當成重點政績，政府官員則把限電計畫歸咎於該國1.06億人口及開發計畫導致的電力需求。不過，限電計畫啟動後，一些網友在政府過去發布的供電改善貼文下發表批評，卻會被刪除留言。