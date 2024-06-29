1天2次衝撞總統府　男被搜出「48公分刀、瓦斯槍」不服抗告下場曝

▲廖姓男子去年11月2度駕車衝撞總統府。（圖／CTWANT提供）



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台北市一名廖姓男子去年11月開車衝撞總統府，警方將其逮捕後在車上起出瓦斯槍及西瓜刀，進一步追查發現，廖男已在同日凌晨2點多先駕駛另輛車衝進凱道管制區，1天內兩度衝撞總統府。後續廖男不服遭依《社維法》裁罰5000元，提出抗告但遭法院駁回。

檢警調查發現，廖男於2023年11月12日凌晨2點多，先駕車衝撞凱達格蘭大道管制區，卻在衝破圍籬後停下，令眾人一頭霧水；上午10點多再駕駛白色休旅車，先繞行一大圈再瞄準總統府直衝，並在左右急轉後撞上鋼製花台，駐門口憲兵立即戒備與通報警方。

下車後繼續咆哮的廖男，被員警查獲車內有刀長48公分、刀鋒長36公分的西瓜刀，與1把外型與真槍相仿的瓦斯槍。廖男偵訊時聲稱感受到台灣很多家庭不完整，想引起工作人員注意、要前總統蔡英文替女性發聲。

一審法官依《社維法》中「無正當理由攜帶具殺傷力之器械」，裁罰廖男5000元，廖男不服抗告。儘管廖男宣稱西瓜刀是母親生意切水果用、槍是玩具槍沒順手丟，二審法官仍駁回其抗告。

二審法官指出，廖男2次衝撞總統府，且先後2次均試圖駕車衝撞管制區，其2次不理性舉動，主觀上有公共場所施強暴脅迫以危害公共秩序意圖，廖男雖有訴求，但沒攜槍帶刀衝撞總統府的必要，駁回抗告，維持原裁罰原判。

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