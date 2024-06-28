秘魯7.2強震畫面曝！「狂搖30秒」路坍牆倒　釀至少3傷

▲ 強震後民眾從家中逃到街上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯南部第二大城阿雷基帕（Arequipa）附近沿海28日凌晨發生規模7.2強震，一度發布海嘯警報。網路曝光的畫面可見當地搖晃劇烈，造成部分房屋牆壁坍塌等災情，已知造成3人受傷。

根據《路透》，7.2強震後當地又發生4起規模4至4.6的餘震，造成部分路面坍方，震央附近也出現電力與通訊中斷問題。秘魯政府衛生部災害風險管理部門負責人阿彭提（David Aponte）宣布，目前僅3人受到輕傷。

震央附近的阿雷基帕市政府發文表示，正評估損失並擬定相應行動；政府顧問薩納布里亞（Carlos Zanabria）向當地媒體透露，部分地區通報財物損失，居民恐慌逃到戶外，不過未獲報有人傷亡。阿雷基帕大區卡拉韋利省的堯卡市（Yauca）首長阿蘭古倫（Flavio Aranguren）也稱有部分房屋牆壁倒塌。

網路瘋傳一段卡拉韋利省查拉市（Chala）地震當下監視器畫面，可見鏡頭開始搖晃前就傳出轟隆巨響，接著有大量疑似是建築殘骸的物體墜落，還可聽見疑似是汽車警報器聲響。搖晃持續約30秒後停歇，期間陸續有民眾從屋內逃到街道上。

美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心及秘魯地球物理研究所（IGP）都針對這起地震發海嘯威脅，不過秘魯總理阿德里安森（Gustavo Adrianzen）稍早宣布，阿雷基帕海岸的警報已經解除。