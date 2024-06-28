美國外交官在烏克蘭暴斃　陳屍飯店房間！美國務院否認陰謀論

▲美國駐烏克蘭大使館外交官，最近陳屍基輔希爾頓酒店。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

美國駐烏克蘭大使館一名外交官最近陳屍基輔某飯店的房間內，當該名外交官員死亡時，房門呈上鎖狀態。烏克蘭執法部門並未透露該名死者的具體身分，僅表示屍體沒有出現遭受暴力的痕跡。美方強調，該名外交官的死因為「自然死亡」，強烈否認陰謀論。

根據美媒《國會山莊報》，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）於當地時間26日在記者會上證實，美國駐烏克蘭大使館的一名男性外交官的死訊，該名外交官死前在基輔「使團負責人」底下工作。

自從該名外交官死後，相關的陰謀論甚囂塵上。對此，米勒強烈否認，「我們向同事的親友們致上最深切的哀悼。其實我不想提起這件事，但我知道有時候陰謀論會走向失控。依據我方的理解，該名外交官為『自然死亡』，並沒有任何謀殺的跡象。」

米勒並沒有進一步評論該名外交官的死亡情況。

烏克蘭當地媒體指出，美國駐烏克蘭大使館外交官於當地時間25日，被發現陳屍位於基輔的希爾頓酒店。烏克蘭執法部門透露，現場並無出現任何外部侵入或傷害的跡象，房門也呈現上鎖狀態。

據悉，該名外交官於6月15日抵達烏克蘭，美國大使館提供的健康報告指出，該名雇員有膽固醇過高的跡象。