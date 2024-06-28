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大陸 大陸焦點 特派現場

嫦娥六號帶回世界首份月背樣品1935.3克　推進月球二分性研究

▲▼ 嫦娥六號返回器精準著陸，實現世界首次月球背面採樣返回。（圖／翻攝自央視新聞）

▲嫦娥六號返回器精準著陸。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「嫦娥六號」返回器25日返回月球，今（28）日在北京舉行月球樣品交接儀式，經初步測算，採集月球樣品重1935.3克。嫦娥六號任務副總設計師李春來介紹，此次首次實現月球背面樣品採集，有望為研究月球的二分性，完整了解月球的歷史提供機會。

據《澎湃新聞》報導，大陸國家航天局今日在北京，舉行探月工程嫦娥六號任務月球樣品交接儀式，向中國科學院移交了嫦娥六號樣品容器，交接了樣品證書，這標誌著該任務由工程實施階段，正式轉入科學研究新階段。

▲▼嫦娥六號 。（圖／翻攝自微博）

▲▼嫦娥六號取消稱重消息 。（圖／翻攝自微博）

▲▼嫦娥六號 。（圖／翻攝自微博）

經初步測算，嫦娥六號任務採集月球樣品1935.3克，在樣品安全運輸至月球樣品實驗室後，地面應用系統的科研人員將按計劃，展開月球樣品的存儲和處理，啟動科研工作。

嫦娥六號任務副總設計師、中國科學院國家天文台研究員李春來27日在記者會上指出，嫦娥六號選擇在月球背面的南極-艾特肯盆地進行著陸，主要是基於科學技術的綜合考慮。

李春來指出，技術方面，在月球背面採樣和著陸就必須克服無法直接跟地球通訊的障礙，對深空通信技術是一個重要的驗證和提升；月球背面的地形和地貌要比正面複雜得多，「所以在這樣的地方成功著陸、採集樣品要克服很多困難。但也有助於提升月球探測任務的技術水平，為未來在複雜的探測任務條件下開展工作奠定基礎。」

李春來指出，在科學研究方面，該盆地是現在發現的月球上最大、最深、最古老的盆地，研究這裡的地質構成、物質組成、演化歷史，有助於了解月球甚至地球早期的地質演化歷史。

李春來表示，迄今為止，人類採集的10多份月球樣品都是在月球正面採到的，嫦娥六號首次實現月球背面樣品採集，有望為研究月球的二分性，完整了解月球的歷史提供機會。

李春來說，南極-艾特肯盆地採集的樣品還有可能採集到月球深部甚至月幔的樣品，將為研究月球內部物質成分提供寶貴數據，因此選擇在背面著陸採樣，能夠實現科學研究的重大突破，也推動月球探測技術的進步，體現出嫦娥六號任務的多重意義。

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