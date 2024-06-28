《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

磐石高中畢業生吳孟庭曾參加「綜藝大熱門」節目，因外型亮眼在IG上累積5.3萬人追蹤，日前卻與同學外出練車時，不慎擦撞路邊婦人，坐在後座的吳摔倒後被一旁轎車衝撞頭部，顱內出血，目前仍在與死神搶命中，而當時的事發畫面也曝光！

▲磐石高中吳孟庭坐在機車後座，與路邊婦人發生擦撞後又被轎車衝撞。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝自IG）



畫面中可以看見，當時一名騎著紅色機車的婦人將車停在路邊後，便從左側下車，而當時正與轎車並排直行的機車見狀反應不及，擦撞到婦人，不僅婦人被撞倒在地，騎士與後座吳女也連人帶車摔落，其中吳女頭部更當場被同向行駛的轎車碰撞，倒地不起。

警方說明，本案發生在本月17日上午11時許，領有駕照的金姓女同學騎著機車搭載吳姓女子，沿義民路往新埔方向直行，不慎與路肩處同方向牽機車步行之婦人發生碰撞，後方來車因閃避不及而再次發生碰撞，造成金女多處擦挫傷、後座吳女顱內出血及婦人脊椎受傷，駕駛皆無酒駕情事，傷者送東元醫院救治中。

由於女兒是在被同學載去練車路上發生事故，吳父透露，有要求女兒未考到駕照前不能騎車 ，家裡已經都買好新機車，就等她考上駕照。

▲車禍當下，機車擦撞婦人後才摔車，再被轎車撞上。（圖／記者楊永盛翻攝）