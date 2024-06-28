　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

磐石高中畢業生吳孟庭曾參加「綜藝大熱門」節目，因外型亮眼在IG上累積5.3萬人追蹤，日前卻與同學外出練車時，不慎擦撞路邊婦人，坐在後座的吳摔倒後被一旁轎車衝撞頭部，顱內出血，目前仍在與死神搶命中，而當時的事發畫面也曝光！

▲▼ 磐石高中畢業生吳孟庭發生車禍命危。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝自IG）

▲磐石高中吳孟庭坐在機車後座，與路邊婦人發生擦撞後又被轎車衝撞。（圖／記者楊永盛翻攝、翻攝自IG）

畫面中可以看見，當時一名騎著紅色機車的婦人將車停在路邊後，便從左側下車，而當時正與轎車並排直行的機車見狀反應不及，擦撞到婦人，不僅婦人被撞倒在地，騎士與後座吳女也連人帶車摔落，其中吳女頭部更當場被同向行駛的轎車碰撞，倒地不起。

警方說明，本案發生在本月17日上午11時許，領有駕照的金姓女同學騎著機車搭載吳姓女子，沿義民路往新埔方向直行，不慎與路肩處同方向牽機車步行之婦人發生碰撞，後方來車因閃避不及而再次發生碰撞，造成金女多處擦挫傷、後座吳女顱內出血及婦人脊椎受傷，駕駛皆無酒駕情事，傷者送東元醫院救治中。

由於女兒是在被同學載去練車路上發生事故，吳父透露，有要求女兒未考到駕照前不能騎車 ，家裡已經都買好新機車，就等她考上駕照。

▲▼ 磐石高中的吳孟庭出車禍顱內出血。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲車禍當下，機車擦撞婦人後才摔車，再被轎車撞上。（圖／記者楊永盛翻攝）

ET快訊
短今上《大集合》被水洗到素顏！　超巨半球看光
新冠中鏢「都是天選之人」感染原因曝！　網崩潰：都淪陷了
快訊／快截止了！　「3張千萬發票」沒人領
快訊／八里垃圾車撞電桿！駕駛腳變形卡車內　附近大停電
法官怒了！5億高中生配偶遭判1年6月　判刑理由曝
快訊／救護車出勤撞車！　整台掉進池塘
遺體還在冰櫃內！夏男遭判刑　5億高中生律師2關鍵回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

又傳醫療暴力！暴力姊成「一拳超人」狠尻護理師下巴　原因曝

快訊／八里垃圾車自撞電桿！駕駛右腳變形卡車內　1497戶停電

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

高雄知名醫院有內賊！到職3天偷「瘦瘦針」轉賣賺20萬　下場慘了

快訊／救護車出勤途中「碰撞小客車」！整台衝進池裡　釀4傷送醫

重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

又傳醫療暴力！暴力姊成「一拳超人」狠尻護理師下巴　原因曝

快訊／八里垃圾車自撞電桿！駕駛右腳變形卡車內　1497戶停電

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

高雄知名醫院有內賊！到職3天偷「瘦瘦針」轉賣賺20萬　下場慘了

快訊／救護車出勤途中「碰撞小客車」！整台衝進池裡　釀4傷送醫

重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

台北的房子貴又醜！廖人帥宣布買房失敗…列7點：耗費生命賺來的錢

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人！全場炸樓

博愛座將改「優先席」　交通部：大眾運輸相關法規文字配合修正

印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「橫梁插車內」驚悚畫面曝

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

「台北兒童藝術節」打造戶外樂園！百場免費活動　廣場突擊超驚喜

黑道爆當眾群毆「竟和黃明志、黃秋生有關」　超哥、草爺也在場！

寵物店開不成走上絕路　營業使用出租先完成地址審查

盧沙野再吐驚句「台灣是叛亂政權」：中國隨時有權驅逐這個政權

「46°C汽車上」悶烤3小時！美6歲女童活活熱死　媽媽男友被捕

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

即／5億高中生案！配偶夏男假結婚遭判刑1年6月

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

更多熱門

相關新聞

23歲男開400萬保時捷載妹　路邊迴轉遭小黃猛撞

23歲男開400萬保時捷載妹　路邊迴轉遭小黃猛撞

高雄23歲林姓男子今（28）日凌晨開著保時捷Taycan載著25歲吳姓女子，準備從路邊駛出時，疑未注意後方來車，與一輛計程車發生撞擊。事故導致計程車板金毀損，車上駕駛及乘客擦挫傷；保時捷男女雖未受傷，但車輛也因此故障，詳細肇事原因尚待後續釐清。

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

即／百萬奧古斯塔重機飆速！遭擊落釀3傷

即／百萬奧古斯塔重機飆速！遭擊落釀3傷

高雄奧迪男酒駕「沿路撞」車倒一排

高雄奧迪男酒駕「沿路撞」車倒一排

關鍵字：

新竹磐石高中吳孟庭綜藝大熱門車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面