選罷法下周辦公聽會！　朱立倫：國民黨不會預設立場

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會下周三將舉辦公職人員選罷法修法公聽會，週四則進行法案逐條審查。國民黨主席朱立倫指出，選罷法不合理的部分，都是可以讓社會來檢視的，選罷法不是針對某一個政黨，它是就一個國家的制度，希望透過公聽會讓學者專家來討論，國民黨不會去預設立場。

朱立倫提到，其實選罷法不合理的部分，都是受到社會可以來檢視的，大家看到總統的罷免的條件跟立委或者縣市長的罷免條件就完全不一樣，一個比較高，一個比較低。而且在連署的部分，總統的連署或重要的連署都是要附身分證影印本，現在只要抄一下就可以了，因此這些不合理的狀況，是不是把它變成比較嚴謹，至於門檻的部分大家可以討論一下。

至於民眾黨主席柯文哲說他不支持調升罷免門檻，朱立倫也說，第一個要先討論的是連署可不可以用抄的，可不可以只有身分證字號或姓名就可以了，如果這樣子的話，總統的連署為什麼要附身分證，要個人能夠證明是當事人，這個都是一個相對非常不合理的情況。

朱立倫續指，至於門檻的部分，不管比例是多少，今天如果他當選的票數是10萬票，結果你6萬票就可以把他罷免掉，或者是5萬票就可以把他罷免掉，合不合理？社會可以做一個討論。

朱立倫強調，選罷法修法其實不是針對某一個個人，也不是針對某一個政黨，它是就一個國家的制度，可以讓這些學者專家來討論，國民黨不會去預設立場。

