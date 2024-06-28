　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客人要求加強屁股「一脫褲女警就破門」　按摩師喊冤被打臉

記者黃翊婷／台北報導

按摩師小芸（化名）今年4月間幫男客人A進行精油按摩，對方因為屁股痠痛要求加強按摩，隨後脫下紙內褲，沒想到大約10分鐘之後，一名女警突然打開包廂房門，她被控從事半套性交易，挨罰3000元。雖然小芸向士林地院聲明異議否認性交易，但A男證詞明確，最終法官沒有採信小芸的說詞，裁定駁回。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小芸聲稱只為客人提供按摩服務，沒有從事性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小芸主張，A男在今年4月間透過LINE傳訊息預約精油按摩，費用1300元，A男抵達之後先前往包廂洗澡，開始按摩之前，又說屁股痠痛，希望加強臀部按摩；由於按摩部位需要塗抹精油，她便協助脫下A男的紙內褲，沒想到大約10分鐘之後，一名女警突然打開包廂房門，並詢問他們是否在進行性交易。

小芸強調，當時她明確否認，A男卻在4天之後做出不實指控，栽贓她有提供半套性交易，她氣得傳送LINE訊息質問，A男卻不讀不回，她因此被警方依違反社維法開罰3000元，事後越想越不服氣，所以決定向法院聲明異議，希望撤銷原處分。

但A男在接受警詢時曾提到，小芸在按摩過程中不時碰觸他的生殖器，當下便順水推舟接受了，「我沒有拒絕她有類似的服務，但我默許她為我（提供）性服務，也就是半套式的性交易服務（俗稱打手槍）」。

士林地院法官認為，警方曾提供照片讓A男進行指認，A男確實指認出小芸，考量到兩人素不相識，也沒有結仇，A男應當沒有設詞誣陷小芸的動機。

再者，法官提到，A男在這起事件中也被依違反社維法裁罰3000元，若小芸的說詞為真，A男為何要進行虛偽陳述害自己被罰，加上小芸僅憑空言辯解，實難採信，最終裁定駁回。

ET快訊
短今上《大集合》被水洗到素顏！　超巨半球看光
新冠中鏢「都是天選之人」感染原因曝！　網崩潰：都淪陷了
快訊／快截止了！　「3張千萬發票」沒人領
快訊／八里垃圾車撞電桿！駕駛腳變形卡車內　附近大停電
法官怒了！5億高中生配偶遭判1年6月　判刑理由曝
快訊／救護車出勤撞車！　整台掉進池塘
遺體還在冰櫃內！夏男遭判刑　5億高中生律師2關鍵回應
LIVE／《大熱門》高中正妹命危車禍畫面曝光　36歲登山家墜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

又傳醫療暴力！暴力姊成「一拳超人」狠尻護理師下巴　原因曝

快訊／八里垃圾車自撞電桿！駕駛右腳變形卡車內　1497戶停電

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

高雄知名醫院有內賊！到職3天偷「瘦瘦針」轉賣賺20萬　下場慘了

快訊／救護車出勤途中「碰撞小客車」！整台衝進池裡　釀4傷送醫

重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

又傳醫療暴力！暴力姊成「一拳超人」狠尻護理師下巴　原因曝

快訊／八里垃圾車自撞電桿！駕駛右腳變形卡車內　1497戶停電

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

高雄知名醫院有內賊！到職3天偷「瘦瘦針」轉賣賺20萬　下場慘了

快訊／救護車出勤途中「碰撞小客車」！整台衝進池裡　釀4傷送醫

重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

博愛座將改「優先席」　交通部：大眾運輸相關法規文字配合修正

印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「橫梁插車內」驚悚畫面曝

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

「台北兒童藝術節」打造戶外樂園！百場免費活動　廣場突擊超驚喜

黑道爆當眾群毆「竟和黃明志、黃秋生有關」　超哥、草爺也在場！

寵物店開不成走上絕路　營業使用出租先完成地址審查

盧沙野再吐驚句「台灣是叛亂政權」：中國隨時有權驅逐這個政權

「46°C汽車上」悶烤3小時！美6歲女童活活熱死　媽媽男友被捕

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

CNN最新民調　川普辯論表現大勝拜登

飼主幫小黃狗洗澡當洗車　噴壺灑濃密泡沫超專業XD

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

即／5億高中生案！配偶夏男假結婚遭判刑1年6月

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

更多熱門

相關新聞

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

染血友誼！北市59歲王建明與高姓兒時玩伴在大同清潔隊上班，2人因細故心存不滿，高撂李男、廖男持刀、警棍找王談判，王男見3打1情況，拿出折疊刀揮砍，釀高、廖傷重身亡，險喪命的王男被依殺人罪起訴羈押至今。士林地院今開庭，王氣虛說「我沒殺人，是他們計畫要殺我」，死者家屬怒吼「避重就輕，只想脫罪。」

東洋老總內線交易出庭　幫法官上英文課

東洋老總內線交易出庭　幫法官上英文課

何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬敗訴

何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬敗訴

罵警4字髒話被當現行犯逮捕　男獲無罪

罵警4字髒話被當現行犯逮捕　男獲無罪

SBL假球案上演失憶戲碼！周暐宸當庭翻供

SBL假球案上演失憶戲碼！周暐宸當庭翻供

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面