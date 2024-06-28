客人要求加強屁股「一脫褲女警就破門」　按摩師喊冤被打臉

記者黃翊婷／台北報導

按摩師小芸（化名）今年4月間幫男客人A進行精油按摩，對方因為屁股痠痛要求加強按摩，隨後脫下紙內褲，沒想到大約10分鐘之後，一名女警突然打開包廂房門，她被控從事半套性交易，挨罰3000元。雖然小芸向士林地院聲明異議否認性交易，但A男證詞明確，最終法官沒有採信小芸的說詞，裁定駁回。

▲小芸聲稱只為客人提供按摩服務，沒有從事性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小芸主張，A男在今年4月間透過LINE傳訊息預約精油按摩，費用1300元，A男抵達之後先前往包廂洗澡，開始按摩之前，又說屁股痠痛，希望加強臀部按摩；由於按摩部位需要塗抹精油，她便協助脫下A男的紙內褲，沒想到大約10分鐘之後，一名女警突然打開包廂房門，並詢問他們是否在進行性交易。

小芸強調，當時她明確否認，A男卻在4天之後做出不實指控，栽贓她有提供半套性交易，她氣得傳送LINE訊息質問，A男卻不讀不回，她因此被警方依違反社維法開罰3000元，事後越想越不服氣，所以決定向法院聲明異議，希望撤銷原處分。

但A男在接受警詢時曾提到，小芸在按摩過程中不時碰觸他的生殖器，當下便順水推舟接受了，「我沒有拒絕她有類似的服務，但我默許她為我（提供）性服務，也就是半套式的性交易服務（俗稱打手槍）」。

士林地院法官認為，警方曾提供照片讓A男進行指認，A男確實指認出小芸，考量到兩人素不相識，也沒有結仇，A男應當沒有設詞誣陷小芸的動機。

再者，法官提到，A男在這起事件中也被依違反社維法裁罰3000元，若小芸的說詞為真，A男為何要進行虛偽陳述害自己被罰，加上小芸僅憑空言辯解，實難採信，最終裁定駁回。