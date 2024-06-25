「黑道是何家引進的」何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬敗訴

記者黃宥寧／台北報導

輸了！民進黨立委何志偉不滿市議員王世堅、立委莊瑞雄暗指「說假話」、「很多黑道是何家族」等，去年4月赴士檢按鈴提告莊瑞雄、王世堅加重誹謗等罪，並對2人求償共600萬元。士林地院今（25）日宣判，何志偉敗訴；至於刑事部分仍由檢方持續偵辦中。

何志偉主張，黨內初選期間，莊瑞雄在鄰江里陳豊祥里長辦公室，以「可恥」、「下三濫」字眼公開辱罵；又於陳豊祥里長辦公室，公然傳述「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說」之不實言論。

莊瑞雄去年4月19日於立法院公開說「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉。」

不僅如此，同年3月20日王世堅於民進黨台北市黨部，以「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉；另王也在陳豊祥里長辦公室，以「惡魔」公然侮辱，故認2人侵害其名譽權，請求各賠償300萬。

法官認，莊稱「競選手法可恥或下三濫」言論，是以何前曾發表黑道進入民進黨選務決策的論述框架，認何於黨內初選時也採取此相同論述框架競選手法，其主要事實相符，且何當時是立委，屬政治人物，對於其相關的政治行動所受評論本較一般人有較高的容忍義務，莊評論雖引起他不快，其評論仍可認是善意發表評論者，不具違法性。

▲市議員王世堅遭何志偉提告加重誹謗。（資料圖／記者黃宥寧攝）

至於黑道成員介入民進黨言論，莊是基於何曾在新聞媒體就台北市長選舉指稱民進黨有黑道進入競選團隊決策圈，致「選情核爆」論述，及媒體報導民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光之子趙介佑涉嫌詐欺及毒品案件而遭判有罪，及媒體報導趙介佑前是由何志偉陣營引薦進入民進黨等事實，應認莊瑞雄有相當理由確信其為真實，並為善意發表評論者，自不能認係不法侵害。

王世堅所為「惡魔」言論，是以何志偉曾發表黑道進入民進黨選務決策論述框架，而在黨內初選時網路上也出現相同論述框架的網路梗圖言論攻擊王，且經檢調單位受理王世堅提告後，尚未有調查結果，王世堅憑認網路梗圖言論為何志偉陣營所發動競選手法，本非無據。

何志偉當時是立法委員，屬政治人物，並參與民進黨內初選，對於其相關的政治行動所受評論本較一般人有較高的容忍義務，王世堅對於參與黨內初選後出現之網路言論而為「惡魔」的評論，雖引其不快，其評論仍可認係善意發表評論者，不具違法性。故判何志偉敗訴。

▲何志偉怒告王世堅跟莊瑞雄。（資料圖／記者黃彥傑攝）

去年民進黨台北市第2選區（士林、大同）立委初選期間，市議員王世堅挑戰現任立委何志偉參選，雙方隔空駁火，引起各界熱議，初選結果出爐前，何志偉不滿立委莊瑞雄稱他說假話、競選手法下三濫等，攜律師赴士林地檢署按鈴提告莊瑞雄、王世堅加重毀謗，並提民事告訴求償共600萬。