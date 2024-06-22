罵警「4字髒話」被當現行犯逮捕　衝動男獲判無罪

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）涉嫌在派出所內辱罵警員髒話「X你媽的」2次，因而被依現行犯逮捕。不過，士林地院法官審理之後，認為警員密錄器只錄到阿強罵了1次髒話，當時他是因為情緒激動脫口而出，冒犯及影響程度較為輕微，況且他也沒有做出其他妨害公務的行為，最終裁定無罪。

▲阿強涉嫌罵警髒話，而被當成現行犯逮捕。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

檢方起訴指出，阿強去年10月間連續2日無故前往派出所滋擾執勤警員，被副所長勸戒離開之後，竟當場對穿著警服的警員辱罵2次「X你媽的」，隨即被警員以現行犯逮捕，他的行為涉犯《刑法》第140條前段之侮辱公務員、同法第309條第1項之公然侮辱等罪嫌。

阿強則辯稱，當天他要報案，卻被警員驅離，一時情緒激動才會說出髒話，但只有講1次而已。

士林地院法官當庭檢視警員的密錄器檔案，阿強確實在影片1分43秒時脫口說出「X你媽的」，但1分53秒的第2句髒話無法分辨是否為阿強所說。證人也坦言，沒有辦法確認第2句髒話是阿強說的，不過，在阿強被壓制時，他有再罵1次髒話。

然而，法官檢視壓制時的密錄器檔案，並沒有發現阿強罵人的狀況。法官表示，阿強先前多次報案，經查核都屬於無端報警，因此事發當日才會被警員請離派出所；但如果站在阿強的角度來看，他因為報案未獲得回應，自認受到警員刁難，因而發生口角衝突，被警員要求離開時雙方再度起衝突，他一時情緒激動，才脫口說出上述髒話。

法官認為，阿強的行為冒犯及影響程度尚屬輕微，與反覆、持續出現的恣意謾罵行為不同，尚未逾越一般人可合理忍受的範圍，也難以認定他是故意貶損警員的社會名譽或名譽人格，況且在被警員勸離的時候，他也配合自動離開，沒有其他任何妨害公務的行為，所以也難以認定他主觀上有妨害公務的犯意，最終裁定無罪，全案仍可上訴。