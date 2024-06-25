揪親友買股撈錢！東洋老總翻供　還幫法官上英文課解釋「recap」

▲台灣東洋公司前總經理施俊良利用爭取BNT疫苗內部訊息，揪親友買股票慘遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣東洋公司爭取代理BNT疫苗到破局，短短20多天股價走勢有如三溫暖，疑有炒股之嫌，士檢介入偵辦，追出時任總經理施俊良第一手掌握消息還「好康逗相報」，找親友團共賺413萬餘元，施等人被依違反證交法內線交易起訴。士林地院今首開庭，僅有呂男認罪，施男、副總經理屈志源、謝姓友人3人否認犯罪，更當起英文老師，跟法官解釋「recap」真正意思。

面相老實施俊良（47歲）偵查時認罪，今卻當庭翻供不認罪。他的律師表示，2020年10月3日上午8時，東洋公司林姓員工向上海復星公司發電子郵件，請求協助東洋取得BNT授權，信件內容沒有明確肯認BNT公司將會寄發授權書，而東洋、上海、BNT三方會議中，也沒有明確作出會議決議，確認BNT公司將授權東洋，檢方認定此為重大消息應屬誤會。

▲東洋公司副總經理屈志源。（圖／記者黃宥寧攝）

施的辯護人更當庭上起英文課，指出電子郵件有段「To recap the discussion...」其中「recap」不是指討論結果，應該是翻譯為「回顧」，而施俊良還小小聲糾正說，正確翻譯應是「回顧或摘要說明昨日三方會議討論」，強調當時會議並沒有結果。

副總經理屈志源的律師解釋，屈知悉的消息內容，與東洋實際公告不同，並不會對東洋財務產生重大影響，也不會影響投資人投資決策，並非證交法重大訊息；且屈指示謝姓友人買進東洋股票，也非禁止交易時間，2020年7月交付1000萬，是幫他買股，目的則是保護私房錢。

謝姓友人不認罪說，女兒證券帳戶同意給屈男使用，但屈沒有說東洋相關內線訊息，不可能讓女兒涉犯罪，而用自己帳戶買賣東洋股票也是長期以來的投資，訊息公布後，看主管機關不利於東洋才賣出。呂姓男子則阿莎力做認罪答辯，全案8月20日下午3點30分續開庭。