桃園噁男專拍「家庭不睦女」動作片網售　超過20人受害

▲藝人黃子佼先前被發現持有7部未成年影片，且全數來自「創意私房」網站，他還是實名制高級會員，引發社會譁然。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

又見黃子佼們？藝人黃子佼先前被爆出是偷拍網站「創意私房」的高級會員，社會輿論一片譁然。本刊近日也接獲爆料指出，桃園一名41歲的S姓男子，專門鎖定家庭關係不睦的女子，假藉關懷接近後再脅迫發生關係，並偷拍過程放上論壇賣錢，受害女子粗估超過20人，但目前僅有4人願意出面報案。

受害人A小姐告訴本刊，S男則是桃園人，長相普通，只有高中資訊科的學歷。她是在2007年透過網路遊戲與S男認識，並得知2人都在桃園科技大廠上班，雙方逐漸有了聯繫，還被對方套出自己遭當時的男友家暴恐嚇、偷拍性愛片，且與家庭關係不融洽的情形。

隨後S男假藉關心，要幫A女找出男友存在電腦內的偷拍性愛片，實際上卻偷偷將相關影像全數備份，並不斷強調其男友是恐怖情人，恐對A女不利，願意提供家中多餘房間讓她暫避風頭，等到A女入住後，卻又以該房間已被作為倉庫，無法整理出來為由，讓A女與他同睡一間房，且對其性侵得逞並趁機偷拍，之後又拿著新舊性愛片逼迫A女對其言聽計從，雙方因此「在一起」3年。

▲儘管事發至今已近20年，但A小姐每每想到自己的不雅影片仍可在網路上被搜尋到，忍不住哽咽落淚。

此外，S男還趁機拿到A女的親友通訊錄，逐一打電話宣稱A女在外「關係複雜、混亂」，以此斷絕A女原本就已脆弱不堪的人際關係網，讓A女無人可以倚靠，之後S男更開始以家人生病、遊戲要充值買裝備等理由，要A女幫他付錢，短短3年就讓A女掏出約80萬元，甚至連學貸都要求A女作為父母以外的保證人，並幫他還了4萬餘元的學貸。更離譜的是，S男索求無度，為了自己的快感，在發生關係的過程中，從未戴過保險套，讓A女3年內墮胎3次，墮胎的費用也全是A女自己一人支出。

A女在認識自己的現任丈夫後，在丈夫的幫助下意識到自己與S男的關係有異，瞬間清醒斷絕有毒關係，但她與丈夫步入禮堂，建立屬於自己的幸福家庭後，仍會不時收到S男傳來侮辱的言語，並以性愛片作為要脅，「你想讓你老公知道你是被我X過的女人嗎」，要求A女掏錢。

▲S男被控訴不但對A小姐性侵害，還偷拍不雅影片做為要脅，甚至將影片發布上網賣錢，並註記A小姐的姓名與工作地點。

S男甚至還將當初與A女發生關係的影像Po上論壇賣錢，更清楚註記A女的真實姓名、職業、工作地點等，相關影片儘管已事隔近20年，但只要搜尋關鍵字仍可找到，讓A女相當崩潰，一度靠著精神科藥物才能支撐，所幸在丈夫的寬慰下走出陰影，近日才鼓起勇氣報警處理。

A女事後得知，S男在和她「在一起」的3年中，同時還有多個女伴在旁，幾乎每個女伴都曾為他墮胎1到2次，且S男的詐欺行為至今還在持續，總是自稱是知名科技大廠工程師或特助，專挑人際關係不好的女子下手，受害者粗估至少有20人，但受害者多半已建立新的婚姻關係，且不願讓另一半知道，因此如今包含A小姐在內只有4人願意出面報案提告。A小姐無奈表示「我花了很久的時間才走出來，現在只希望不要有更多人因他受害。」

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