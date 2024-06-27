▲▼ 蔡英文參訪嘉義縣首所KIST實驗小學 欣賞創新教育成果 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

前總統蔡英文長期關注偏鄉教育與實驗教育，27日前往嘉義縣第一所KIST實驗小學光榮國小參訪，縣長翁章梁偕立法委員陳冠廷、蔡易餘等人親自接待，隨後由光榮國小校長宋婉榕帶領賓客參觀校園，蔡英文與翁章梁也入班觀課，與學生親切互動，展現公辦民營實驗教育學校的教學成果。

光榮國小110學年度轉型為嘉義縣首間KIST實驗小學(KIPP Inspired Schools in Taiwan），也是縣內第一所公辦民營學校。由縣府編列教育預算，林業生基金會與誠致基金會合作投入六年共1000萬元經費，協助校方開發特色課程，引進專業師資並改善環境，兩學年期間學生人數(含幼兒園)持續提升，轉型前109學年度33人，112學年度成長為55人，教學成果備受肯定，使學生人數持續增長。

翁章梁表示，前總統蔡英文任內通過「偏遠地區學校教育發展條例」，長期致力於實驗教育及創新教學，促進偏鄉教育持續進步。

嘉義縣112學年度設立8所實驗教育學校，包含2所原住民族、5所公辦公營及1所公辦民營學校；同時推動蒙特梭利師資培育，蒙特梭利公共化，讓更多偏鄉孩子受惠；113學年度內甕國小將轉型為第二所KIST公辦民營學校，藉由公私協力，盡可能創新教育引進山區及海區，促進教育多元發展。

蔡英文說，520後休息了一個月，但外面仍然有事情需要關心，很高興有機會前來光榮國小參訪。

蔡英文也說，感謝翁章梁在教育方面堅持努力，創新教育是艱難的道路，除了要找出有效的策略和獲得政府支持，最大的挑戰是說服社會大眾及教育系統接受新理念，這與推動雙語國家政策面臨相似的困難，但不能因此止步，感謝所有堅持不懈的執行者。