嘉縣環保局響應國家海洋日　號召民眾清潔沙灘

▲▼ 環保局響應國家海洋日號召布袋鎮民清潔沙灘 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局27日在布袋鎮蛋糕沙灘舉辦2024護海行動「海好有蛋糕！」國家海洋日淨海活動，提升民眾對海洋環境生態保育理念，布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員蔡信典及環保局長張輝川及布新國小兒童樂隊師生等人前往淨灘。

眾人今日前往布袋沿海清除海漂垃圾，淨灘過程加入生態導覽解說，將環境教育帶入生活，讓學童更了解家鄉的海洋。最後由布新國小學童攜手掛上蚵殼藝術品，完成海廢裝置藝術，象徵人與環境的和平共存。

環保局指出，為了處理沿海地區海洋廢棄物，縣府團隊積極推動海洋保護事務，輔導在地廢棄蚵殼暫置場合法化，結合政府及地方產業將廢棄蚵繩回收再利用，重新製成海廢機能衣，落實循環經濟政策。

111年底東石鄉網寮漁港設置全國首座專為監測海域水質的全自動監測站，今年也再爭取海洋委員會海洋保育署補助，在布袋鎮設置第二座全自動監測站，預計年底落成，為沿海養殖業提供即時預警。

張輝川表示，海洋污染議題是全球性的，本次國家海洋日與聯合國世界海洋日接軌，以寓教於樂的方式提高公眾對海洋保護的重視，呼籲大家共同關心海洋生態議題。