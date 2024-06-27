台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

▲▼台中市都發局與相關公會團體拜會花蓮縣政府，將6月至8月間研討會及參訪活動移到花蓮辦理，以實際行動支持花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震重創花蓮觀光產業，台中市政府都市發展局與相關公會團體今(26)日拜會花蓮縣政府，希望6月至8月間到花蓮辦理研討會及參訪活動，以實際行動支持花蓮，縣長徐榛蔚代表花蓮鄉親致上最深的感謝。

縣長徐榛蔚感謝台中市政府號召各界組團到花蓮觀光，也籌措經費，邀請「紙風車劇團」到花蓮公益演出2場，為花蓮帶來正能量和希望。並聯合相關不動產及建築師團體，在6月至8月間到花蓮辦理研討會及參訪活動，用實質行動力挺花蓮，希望拋磚引玉，帶動花蓮重建。

徐榛蔚也謝謝所有力挺花蓮的各界團體，如中國佛教會不只舉辦祈福法會並捐贈500萬慈善關懷金，會後各縣市佛教會理事長在花蓮觀光消費，以實際行動力挺花蓮經濟。國際扶輪3482地區號召所有扶輪社社員組團到花蓮旅遊、世界客屬總會二次捐款賑災並帶團觀光消費、臺灣省不動產開發商業同業公會聯合會號召各縣市公會的會員組團支持花蓮的觀光旅遊等，希望邀請更多團體一起響應，歡迎前來花蓮旅遊，大家的觀光消費就是對花蓮最大的支持與鼓勵。

0403強震雖重創太魯閣，但花蓮仍有許多美景，像是海岸線的體驗遊程、秀姑巒溪泛舟、六十石山金針花海等。此外，縣府以最快速度執行災後復原，並提前部署觀光振興，持續落實各項建設、發展大型活動、推動觀光相關產業及特色旅遊的培力及宣傳，緊接著暑期會有夏戀嘉年華、聯合豐年節等觀光盛會，花蓮依舊很美，邀請大家到訪花蓮，品嚐特色美食、體驗多樣豐富的自然、人文美景。