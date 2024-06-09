細胞治療在長庚！通過9件細胞治療特管案　治療人數佔全台15%

▲長庚通過9件細胞治療特管案、治療人數佔全台15%。（圖／長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導



將細胞透過體外加工方式，再輸回病人體內，以達到治療或疾病預防目的，是近年來最被醫學界看好的細胞治療。長庚醫院10多年前即開始佈局研究，並斥資設置高規格細胞治療中心，經過近年的臨床應用，已從病人身上看見極佳的成效。

為集結這些重要的治療經驗與研究成果，作為繼續發展的基石，林口長庚醫院邀請院內重量級專家8日舉辦的研討會分享經驗，以將成果造福病患。研討會由長庚決策委員會程文俊主委致詞，並邀請衛福部醫事司劉越萍司長介紹台灣細胞治療的現況與挑戰，並針對近期衛福部希望透過再生醫療專案的立法，如何落實醫療執行端、細胞製備端之安全管理，逐一闡述其立法精神。

▲製程師操作細胞製程。(圖／長庚醫院提供)

長庚醫院表示，衛福部於2018年9月6日發布《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱特管法)，開放6項細胞治療技術至今，目前全台已有56家醫療院所核准可執行細胞治療計畫；有32間細胞製備場所取得GTP（人體細胞組織優良操作規範）認可實驗室資格可提供細胞製程，其中29間為生技公司，只有3間為醫療機構，位於桃園之長庚醫院細胞治療中心即為其中之一。

▲林口長庚醫院邀請院內重量級專家，舉辦細胞治療的研討會分享經驗。(圖／長庚醫院提供)

長庚醫院指出，不同於其他醫療院所跟生技公司合作，長庚醫院在董事長王瑞慧的支持下，前瞻性的設置高規格細胞治療中心，於2018年耗資1.2億元建置GTP實驗室，設立6間符合國際PIC S/GMP潔淨標準的細胞操作室，積極支持各類免疫細胞及再生醫學細胞製程臨床試驗，自行培育19位專業細胞製程師、品保師及協調師，並通過美國CAP認證的檢驗醫學部發出製程品管報告。



長庚醫院至今已通過9件特管案，至2023年底已收案210人次，佔全台灣特管案收案1398人次的15%，已實質提供病患更多治療的選擇。