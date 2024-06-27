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守宮放醬料盤女大生已道歉　壽司郎：行為有錯「仍會提告」

▲元智大學女大生日前將寵物守宮放在壽司郎醬料碟上。（圖／翻攝Dcard）

記者黃士原／台北報導

日前一名女大生帶自己飼養的「寵物守宮」前往到壽司郎，並放在「醬料碟」拍照，上傳IG後引發熱議。雖然事後女大生已向業者道歉，但壽司郎認為該行為有錯，仍會提起民事訴訟。

社群平台Dcard日前出現一篇文章，有網友轉發一名元智女大生IG限動，只見女大生前往壽司郎用餐，還將寵物守宮直接放在醬料碟上，並在旁寫下「壽司胖胖包」。畫面曝光後立即引起網友砲轟，直呼「非常噁心」、「這樣很不衛生」、「盤子要是沒洗乾淨怎麼辦」、「去餐廳怎麼可以把寵物放出來？」、「跟之前的日本屁孩有87%像！」

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對此，台灣壽司郎曾在24日透過臉書發布聲明回應，表示該消費者行為已經引發衛生疑慮，造成公司聲譽受損，各分店已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全，後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

壽司郎今日再發出聲明，將「寵物守宮」放在醬料碟的消費者，已向公司致歉。然而該行為有錯，公司仍將提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。壽司郎強調，未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力，謝謝各位的關心。

另外，元智大學之前也發布3點聲明：

有關媒體新聞報導，學生於校外知名餐廳用餐，因個人用餐行為導致引發食安疑慮，造成民眾不便一事，本校聲明如下：

1.元智大學一向辦學嚴謹，重視學生的品德教育及衛生安全教育，如接獲新聞報導或民眾投訴，皆秉持公平、公正之原則審慎處理。

2.本校學生在校外如有違反新聞報導所述事件，將依校規處置，並要求學生向受害商家致歉。

3.元智大學會持續加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。
 

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