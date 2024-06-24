　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

靜脈雷射讓林書豪被禁賽　醫師曝關鍵原因：改變血液遭列禁藥

▲靜脈雷射治療可助中風者修復神經功能，卻讓林書豪（中）慘遭禁賽。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲靜脈雷射治療可助中風者修復神經功能，卻讓林書豪（中）慘遭禁賽。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

50歲陳姓男子日前因突然出現左半邊手腳無力、手舉不高且腳無力無法行走，就醫發現是梗塞型腦中風、住院治療，以復健、藥物治療搭配靜脈雷治療，透過低能量雷射光幫助恢復神經功能，經1個療程後，力氣和身體狀況都明顯改善，現在不但可獨自行走，之前失眠情形也舒緩許多。

衛福部南投醫院復健科主任周建文表示，靜脈雷射（ILIB）廣泛應用在腦中風後遺症、三高、傷口癒合、自律神經失調及記憶力衰退等神經疾患；透過靜脈留置針，使用特定波長，具有醫療功效的低能量雷射光照射血液，使紅血球增加攜氧量，透過改變粒線體作用，減少發炎增加組織新生；而當血球細胞恢復正常，就能強化血液運輸功能，大幅提升腦部通透性發揮輔助效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲靜脈雷射（ILIB）示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲靜脈雷射（ILIB）示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

不過前NBA、現新北國王職籃隊球員林書豪日前使用靜脈雷射治療足底筋膜炎，卻被認定使用禁藥而被禁賽；周建文說明，這是因為靜脈雷射被World Anti-doping Agency（WADA世界反禁藥組織）認定為禁止方式：依據WADA M1.3.規定，以任何物理或化學形式影響血管內血液的行為都屬禁止方法，而靜脈雷射治療被視為一種透過血液的改變，影響運動員的生理狀態，進一步增強運動表現的療法，因而成為運動「禁藥」之一。

物理治療師吳政軒建議，運動員若因足底筋膜炎而想積極復健治療，可先做短波、超音波、電療及足跟拉筋運動等傳統物理治療，若效果不彰或想加速提早恢復，可考慮：1.體外震波（Extracorporeal Shock Wave Therapy, ESWT）疼痛治療，以非侵入性、針對患處施打震波方式刺激自我修復，是治療足底筋膜炎、坐骨神經痛等有效方法之一，且無禁藥風險；2.PRP（Platelet-Rich Plasma，富含血小板的血漿）再生治療，利用患者自身血液成分，促進血管新生、組織修復和減緩炎症，本療法比傳統復健或藥物來得更快更有效，近期在運動醫學中越來越受到歡迎。

ET快訊
熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　史上第4高
中國遊客擠爆濟州島「超商慘淪垃圾場」　畫面曝光
台股成提款機　操盤手套現2.2億赴美買3間房
加註意見、釋憲「陳規賴隨」　陳水扁與賴清德處理爭議法案一次看
熱島效應都市變乾　「一根金箍棒插北市」雨往山區集中
新竹停車場大火　60部機車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

正職+打工才賺4萬！妹子撐不下去「孝親費給2萬」　原因心酸

靜脈雷射讓林書豪被禁賽　醫師曝關鍵原因：改變血液遭列禁藥

薪水3萬沒存款！ 27歲OL不敢談戀愛「男生介意嗎」...過來人揭關鍵

印度疫後首發團抵台踩線　觀光署鎖定「2客群」拚年破4萬人次

手搖店打工！做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬

黃國昌指超思進口日本蛋「短少600萬顆」　農業部：委員算錯了

霸佔星巴克6人座！店員上前幫協調...2女學生回嗆：這區都我們的

「咖啡店10人狂佔位」1小時都沒人！過來人驚呆：店員秒拿垃圾袋

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

正職+打工才賺4萬！妹子撐不下去「孝親費給2萬」　原因心酸

靜脈雷射讓林書豪被禁賽　醫師曝關鍵原因：改變血液遭列禁藥

薪水3萬沒存款！ 27歲OL不敢談戀愛「男生介意嗎」...過來人揭關鍵

印度疫後首發團抵台踩線　觀光署鎖定「2客群」拚年破4萬人次

手搖店打工！做不滿3個月「逼繳教學費」　女大生崩潰：沒冷氣

高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬

黃國昌指超思進口日本蛋「短少600萬顆」　農業部：委員算錯了

霸佔星巴克6人座！店員上前幫協調...2女學生回嗆：這區都我們的

「咖啡店10人狂佔位」1小時都沒人！過來人驚呆：店員秒拿垃圾袋

熱爆！今日尖鋒用電量達4054萬千瓦　達史上第4高

曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事

台積電股價創新高　南科預售案成交單價首飆5字頭

30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

頭髮出油不尷尬！夏季3款整髮神器　一秒清爽飄香氣

人夫外遇護理師「帶回家激戰4天」　正宮當庭播抓姦片反挨告

台灣大成為巴黎奧運中華代表團合作夥伴　郭婞淳、楊勇緯等８家族成員熱血獻唱戰歌《Never Give Up》

男子叫車要求照自己的路線　司機堅持按導航走…被他怒賞巴掌

邊佑錫過去暴瘦照被挖羞喊像沒吃飯　鬆口談金惠奫在心中的地位

年省700萬！SMA藥物8月起「無條件全給付」　280名病友可受惠

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

高雄男感染「食腦蟲」1個月亡　衛生局回應了

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

寶雅結帳！阿嬤插隊「反辣嗆1句」　她竟回不了嘴

高鐵馬尾站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

彰化2國中弟帶網紅一日遊！影片破60萬觀看

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

更多熱門

相關新聞

大雨無損熱情　林書豪帶愛犬冠軍遊行

大雨無損熱情　林書豪帶愛犬冠軍遊行

剛剛出爐的PLG職籃年度總冠軍新北國王，23日下午在主場所在地新莊舉行冠軍遊行活動，雖然下起午後雷陣雨，但仍澆不熄球迷熱情，不少國王粉絲仍舉起球隊相關物品慶賀，而最受矚目的林書豪，則是抱著自己的愛犬參與遊行。

南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」

南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」

夏「喝冰水」恐中風？專家揭真相

夏「喝冰水」恐中風？專家揭真相

林書豪回顧國王賽季「生涯最艱難」

林書豪回顧國王賽季「生涯最艱難」

林書緯反擊猿迷　「現在是我們坐在這邊」

林書緯反擊猿迷　「現在是我們坐在這邊」

關鍵字：

靜脈雷射治療中風神經功能林書豪禁賽

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎要告了

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

即／走斑馬線遭水泥車輾壓　北市女血肉模糊送醫亡

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面