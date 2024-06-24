靜脈雷射讓林書豪被禁賽　醫師曝關鍵原因：改變血液遭列禁藥

▲靜脈雷射治療可助中風者修復神經功能，卻讓林書豪（中）慘遭禁賽。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

50歲陳姓男子日前因突然出現左半邊手腳無力、手舉不高且腳無力無法行走，就醫發現是梗塞型腦中風、住院治療，以復健、藥物治療搭配靜脈雷治療，透過低能量雷射光幫助恢復神經功能，經1個療程後，力氣和身體狀況都明顯改善，現在不但可獨自行走，之前失眠情形也舒緩許多。

衛福部南投醫院復健科主任周建文表示，靜脈雷射（ILIB）廣泛應用在腦中風後遺症、三高、傷口癒合、自律神經失調及記憶力衰退等神經疾患；透過靜脈留置針，使用特定波長，具有醫療功效的低能量雷射光照射血液，使紅血球增加攜氧量，透過改變粒線體作用，減少發炎增加組織新生；而當血球細胞恢復正常，就能強化血液運輸功能，大幅提升腦部通透性發揮輔助效果。

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▲靜脈雷射（ILIB）示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

不過前NBA、現新北國王職籃隊球員林書豪日前使用靜脈雷射治療足底筋膜炎，卻被認定使用禁藥而被禁賽；周建文說明，這是因為靜脈雷射被World Anti-doping Agency（WADA世界反禁藥組織）認定為禁止方式：依據WADA M1.3.規定，以任何物理或化學形式影響血管內血液的行為都屬禁止方法，而靜脈雷射治療被視為一種透過血液的改變，影響運動員的生理狀態，進一步增強運動表現的療法，因而成為運動「禁藥」之一。

物理治療師吳政軒建議，運動員若因足底筋膜炎而想積極復健治療，可先做短波、超音波、電療及足跟拉筋運動等傳統物理治療，若效果不彰或想加速提早恢復，可考慮：1.體外震波（Extracorporeal Shock Wave Therapy, ESWT）疼痛治療，以非侵入性、針對患處施打震波方式刺激自我修復，是治療足底筋膜炎、坐骨神經痛等有效方法之一，且無禁藥風險；2.PRP（Platelet-Rich Plasma，富含血小板的血漿）再生治療，利用患者自身血液成分，促進血管新生、組織修復和減緩炎症，本療法比傳統復健或藥物來得更快更有效，近期在運動醫學中越來越受到歡迎。