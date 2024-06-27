中國信託文薈館「錢的多重宇宙─五感體驗玩金融」特展　6／29邀親子共遊

▲中國信託文薈館舉辦「錢的多重宇宙─五感體驗玩金融」特展邀請親子共遊。

圖、文／中國信託商業銀行提供

隨著支付工具發展便利，現代人拿出手機就可以買東西，為了讓孩子感受到金錢的存在感，中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）於今（2024）年6月29日至9月29日推出「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，以聽覺、觸覺、嗅覺、視覺及警覺五大展區，透過生動有趣的方式帶領孩子認識新臺幣、培養理財素養。

展場採用浩瀚的宇宙配色和充滿科技感的卡通風格，觀展民眾藉由Q版星球人的介紹，利用視覺辨別真偽鈔票，聽覺體驗數鈔聲、銅板聲或結帳聲，嗅覺感受錢幣的味道，以及觸覺模擬視障者如何識別鈔票等互動裝置，學習有關錢的各種知識。此外，為提高全民防詐意識，特別與臺北市政府警察局南港分局合作，安排「防詐大挑戰」專區，收集各類詐騙話術供民眾建立預防觀念，避免財產損失，觀展後還可DIY鋼印製作專屬鈔票，真實感受錢的存在感。亦於週末舉辦親子共學的多元互動課程，更邀請名師、專家提供親子理財建議，也有適合大小朋友互動的戲劇導覽、DIY手作課程及小丑表演等，20人以上的團體可享有預約導覽及理財桌遊等專屬服務，歡迎親子團體及各級學校預約。

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文薈館還出版《理財童話村》電子繪本及《小財子養成學堂—認識貨幣篇》理財教案，內容融合金融商品介紹、理財規劃及防詐阻詐等貼近生活的財商知識，免費提供非營利教育單位使用，更多「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展及文薈館相關訊息，請參考「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」www.facebook.com/ctbcmuseum或官網www.ctbcmuseum.com查詢。

