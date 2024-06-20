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大陸 大陸焦點 特派現場

人民幣離岸價「7.2874」盤中跌至7個月內新低　對美元匯率續貶

▲▼人民幣及美中貿易。（圖／路透）

▲人民幣兌美元匯率續貶。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外匯交易中心數據顯示，6月20日人民幣對美元中間價報7.1192，調貶33個基點。中間價出爐後，離岸人民幣兌美元匯率小幅走低，盤中最低跌至7.2874，創下2023年11月中旬以來的新低，隨後略為回升。至於在岸人民幣兌美元即期匯率今（20）日開盤報7.2580，隨後跌破7.26關口，盤中最低至7.2602，同為2023年11月中旬以來新低。

《澎湃新聞》報導，中國人民銀行行長潘功勝昨（19）日在2024陸家嘴論壇上表示，人民幣匯率在複雜形勢下保持基本穩定，今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷推後，中美利差保持在相對高位，「我們堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，但同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。」

潘功勝表示，目前貨物貿易人民幣跨境收支佔比達30%，降低了企業生產經營面臨的匯兌風險敞口，我們應對外匯市場波動的經驗也更加豐富，「今年主要經濟體貨幣政策逐漸轉向，美元升值動能減弱，國內外的貨幣政策週期差趨於收斂。這些因素共同作用，有利於保持人民幣匯率的基本穩定和跨境資本流動平衡，擴大我國貨幣政策的操作空間。」

中國人民銀行（大陸央行）副行長、外匯局局長朱鶴新認為，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定，「未來將繼續高度關注外部環境變化，進一步充實用好政策工具箱，防範人民幣匯率超調和異常跨境資金流動風險。」

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