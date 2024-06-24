三大電信開賣2024 iPad Pro、Air　5G資費專案出爐新機0元帶走

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三大電信開賣2024 iPad Pro、iPad Air　資費專案出爐新機0元帶走

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果全新平板iPad Pro（搭載M4晶片）、iPad Air （搭載M2晶片）隨著今年蘋果在WWDC上推出Apple Intelligence受到關注，全新商品已經在各大通路上架，三大電信（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）也祭出相關 5G 資費方案，最低月付1,399元、綁約36個月就能以0元將 11吋 iPad Air帶回家。

▼三大電信分別推出全新iPad Pro、iPad Air 資費方案。

Apple,蘋果,iPad Air,iPad Pro（圖／PChome 24h購物提供）

全新iPad Air （M2）與iPad Pro （M4）系列，將有11、13吋兩種尺寸可以選擇，而硬體規格有感升級，搭載OLED 技術的 Ultra Retina XDR 先進顯示器，機身更輕薄、iPad Pro 最薄僅5.1mm，成為歷代最輕薄產品，同時在今年稍後將登場的Apple Intelligence也成為一大關注焦點。

中華電信指定方案iPad Air 0元帶走　VIP客戶續約購機最高折5,000元

中華電信 24日起於全台iPad指定銷售服務門市及網路門市開賣全新iPad Pro與iPad Air，全新iPad Pro搭載極快M4晶片、全新iPad Air配備M2晶片，效能更強大，兩款新品亦皆提供13吋和11吋兩種尺寸選擇。中華電信並包裝多元資費，搭配精采5G月繳1,399元(36個月)，全新iPad Pro 11吋(Wi-Fi+5G) 256GB 專案價27,290元， VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要22,290元即能入手、全新iPad Air 11吋(Wi-Fi)128GB，搭配指定資費，最低0元起，並同享Hami Video電視館首年免月租優惠。

►中華電信資費方案一覽，點我看大圖

遠傳電信月付599元起iPad Air最低0元　還有Apple Pencil Pro免費一起帶走

遠傳電信 24 日起正式開賣全新iPad Pro與iPad Air，同步推出多項超值方案寵愛果粉！遠傳自6月13日起開放全新iPad預購，果粉們反應熱烈，其中最受歡迎的機型為iPad Air 11吋Wi-Fi 128G藍色與太空灰。因應新款iPad正式上市，遠傳推出輕鬆付方案，搭配遠傳心5G指定方案最低只要月付599元，就可輕鬆升級新款iPad與5G飆網體驗，申辦指定iPad再送AirPods或最新Apple Pencil Pro。同步推出舊換新優惠，iPad舊換新可享加碼1000元折扣。

►遠傳電信資費方案一覽，點我看大圖

▲▼

台灣大哥大指定方案iPad Air (M2) 0元帶走 iPad Pro (M4)萬元有找

台灣大哥大今(24)日宣布於全台實體門市與myfone網路門市，開賣全新iPad Air (M2)與iPad Pro (M4)，搭配5G專案，月付1,399元，即可0元帶走原價19,900元的iPad Air (M2) 11吋128G；iPad Pro (M4)11吋256GB搭配月租1,899元，專案價萬元有找，只要9,900元。搭配舊換新方案，最高折32,000元，再享MyVideo、KKBOX前3個月免費，及GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案3個月或鈦金方案1個月免費遊玩體驗，滿足裝置升級與影音娛樂全方位體驗。

►台灣大哥大資費一覽，點我看大圖

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