三大電信開賣2024 iPad Pro、Air　5G資費專案出爐新機0元帶走

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果全新平板iPad Pro（搭載M4晶片）、iPad Air （搭載M2晶片）隨著今年蘋果在WWDC上推出Apple Intelligence受到關注，全新商品已經在各大通路上架，三大電信（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）也祭出相關 5G 資費方案，最低月付1,399元、綁約36個月就能以0元將 11吋 iPad Air帶回家。

▼三大電信分別推出全新iPad Pro、iPad Air 資費方案。



全新iPad Air （M2）與iPad Pro （M4）系列，將有11、13吋兩種尺寸可以選擇，而硬體規格有感升級，搭載OLED 技術的 Ultra Retina XDR 先進顯示器，機身更輕薄、iPad Pro 最薄僅5.1mm，成為歷代最輕薄產品，同時在今年稍後將登場的Apple Intelligence也成為一大關注焦點。

中華電信指定方案iPad Air 0元帶走 VIP客戶續約購機最高折5,000元

中華電信 24日起於全台iPad指定銷售服務門市及網路門市開賣全新iPad Pro與iPad Air，全新iPad Pro搭載極快M4晶片、全新iPad Air配備M2晶片，效能更強大，兩款新品亦皆提供13吋和11吋兩種尺寸選擇。中華電信並包裝多元資費，搭配精采5G月繳1,399元(36個月)，全新iPad Pro 11吋(Wi-Fi+5G) 256GB 專案價27,290元， VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要22,290元即能入手、全新iPad Air 11吋(Wi-Fi)128GB，搭配指定資費，最低0元起，並同享Hami Video電視館首年免月租優惠。

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遠傳電信月付599元起iPad Air最低0元 還有Apple Pencil Pro免費一起帶走

遠傳電信 24 日起正式開賣全新iPad Pro與iPad Air，同步推出多項超值方案寵愛果粉！遠傳自6月13日起開放全新iPad預購，果粉們反應熱烈，其中最受歡迎的機型為iPad Air 11吋Wi-Fi 128G藍色與太空灰。因應新款iPad正式上市，遠傳推出輕鬆付方案，搭配遠傳心5G指定方案最低只要月付599元，就可輕鬆升級新款iPad與5G飆網體驗，申辦指定iPad再送AirPods或最新Apple Pencil Pro。同步推出舊換新優惠，iPad舊換新可享加碼1000元折扣。

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台灣大哥大指定方案iPad Air (M2) 0元帶走 iPad Pro (M4)萬元有找

台灣大哥大今(24)日宣布於全台實體門市與myfone網路門市，開賣全新iPad Air (M2)與iPad Pro (M4)，搭配5G專案，月付1,399元，即可0元帶走原價19,900元的iPad Air (M2) 11吋128G；iPad Pro (M4)11吋256GB搭配月租1,899元，專案價萬元有找，只要9,900元。搭配舊換新方案，最高折32,000元，再享MyVideo、KKBOX前3個月免費，及GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案3個月或鈦金方案1個月免費遊玩體驗，滿足裝置升級與影音娛樂全方位體驗。

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