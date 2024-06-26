「5類人」難存退休金！專家警告：恐後悔莫及

▲專家指出「5類人」難存退休金！。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

根據一項民調顯示，美國有高達20%的民眾認為自己永遠無法退休，其中70%的人坦言難以負擔退休生活。財經網站《Moneywise》指出，有五類人最容易存不到退休金，最終只能工作到老。

商業記者希梅爾斯巴赫在《Moneywise》的投書中提到，第一類人是「支出超過收入」的人，他們的日常生活費用已經壓垮了他們，甚至需要借貸度日，更無法存下退休金。第二類是「負擔過重的債務」，高利率的信用卡和貸款最低還款額使他們陷入不斷惡化的財務狀況。

第三類是那些希望靠「社會安全保障」過退休生活的人。根據蓋洛普的調查，美國有35%尚未退休的人認為退休後可以依賴社會安全保障作為主要收入來源。然而，實際情況是，社會安全保障的福利金通常不足以支撐退休生活開支。美國社會安全局也指出，社會安全保障僅能覆蓋勞工退休前收入的約40%。

第四類是「沒有存足夠的存款」的人，因為購買車輛、旅行等消費需求蠶食了他們的收入。最後一類是「有不切實際的期望」的人，他們希望成為百萬富翁後才退休，但每個人的生活需求和健康狀況不同，因此沒有一個適合所有人的退休金數字。

另一方面，《Moneywise》指出，退休初期被稱為「活躍期」是因為剛退休的人有了時間和自由來實現他們的願望清單。然而，這段時期的花費需要謹慎控制，以免在退休後期陷入財務困境。以下是許多退休人士後悔的五項重大開銷：

首先是「豪宅」，許多人希望在退休後購買或建造夢想中的房子，或維持現有的家庭住宅。然而，這可能導致重新支付房貸和其他相關費用，耗盡積蓄。其次是「豪華車」，退休後購買昂貴車輛的誘惑很大，但高額的月供、保養和保險費用可能給財務帶來壓力。

第三項是「奢華旅遊」，許多美國人希望在退休後環遊世界，但高昂的旅遊費用可能超出預算。第四項是「幫助成年子女」，許多退休人士希望幫助子女支付學費、婚禮費用或房屋首付，但這可能導致自己在退休後期財務困難。

最後一項是「網購」，退休後容易因孤單或無聊而在網上購物，這些看似零星的小額支出可能累積成一筆可觀的信用卡賬單，影響財務健康。