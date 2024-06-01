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疫情讓台人平均餘命變短　未來3年勞退可領最多

疫情讓國人平均餘命縮短，勞退新制每月能領的金額因此增加了。

圖文／鏡週刊

因為疫情讓國人平均餘命變短了，依據內政部最新公佈111年簡易生命表，國人平均餘命由過去24年、縮短至23年，也因此勞退新制每月能領的月退金變多了，算起來，每月能多領400元。

「沒想到一波疫情讓大家的平均餘命變短了，這3年內請領勞退新制月退休金給付，每月能領的金額能比過往更多，我已經填好表、準備去辦理。」捷安達保經董事長吳鴻麟認真的說。

吳鴻麟說，從勞退新制開始自己一直都維持自提的習慣，直到創業後，才無法自提累積，目前總累積金額超過500萬元，換算後每月能領2.1萬元。

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勞退新制並非活到老、領到老，是依照內政部每3年公布一次的生命表，以平均餘命的方式換算每月能領多少。過去國人的平均餘命是24年，但今年4月公布的生命表平均餘命為23年，若累積相同的總額，因為平均餘命變短了，每個月能領的年金就會變多。

以月薪5萬元為例，退休金年投報率是4.26%、提領年資35年，月提領6%，平均餘命是24年時，月領15,944元；在相同條件下，平均餘命是23年時，月領金額會變成16,344元，等同每月多領400元。

若現在先領勞退月退金，3年後、2027年國人平均餘命又變長了，那先領年金的人會不會受到影響？勞保局解釋，日後生命表再調整，不論是平均餘命再縮短或延長，都不影響已經進入年金給付期勞工的權益。已經進入年金給付期、但未領完的年金，會繼續參與投資市場，每3年會調整一次每月月領年金，可能比前次多、也可能變少，金額並非固定。

勞保局指出，勞退新制從60歲後就隨時能請領，以平均餘命換算每月能領的年金，以目前新公布的平均餘命表、國人平均餘命是23年，60歲請領，最多能領到83歲；70歲請領，對應平均餘命生命表是15.55年，最多能領到86歲。

勞退相同投保薪資、平均餘命不同差異表

【退休金領很大1】疫情讓平均餘命變短　未來3年勞退可領最多

▲資料來源：勞保局網站試算


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