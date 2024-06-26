快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　雷雨炸5縣市

▲氣象署發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今(26日)下午3時55分針對13縣市發布大雨特報，時間持續到晚上，並針對南投縣、台中市、嘉義縣市及台南市發布大雷雨即時訊息，慎防雷擊及強陣風。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄以北、宜蘭、花蓮山區及桃園、嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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▲13縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署指出，南投縣、台中市大雷雨持續至下午5時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象署表示，嘉義縣、嘉義市、台南市大雷雨則持續至5時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雨特報

影響時間：26日下午至26日晚上

＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：26日白天

＊警戒區域：南投縣、台中市