嘉義長庚深層腦部電刺激手術　降低巴金森氏症用藥

▲▼ 嘉義長庚神經內科謝宗達醫師(圖右3)/陳兆暉醫師(圖右2)、神經外科鄭群鈺醫師(圖左4)透過深層腦部電刺激手術巴金森氏症病人帶來新希望 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

65歲的陳先生，罹患巴金森氏症已超過十年，隨著症狀的持續惡化，動作變得越來越遲緩，步態困難需要助行器的協助，每天服藥次數不斷增加。在嘉義長庚巴金森跨專科治療團隊的評估後，接受「深層腦部電刺激手術」（DBS）。手術後第五個月的追蹤顯示，病情有了明顯的改善，除能夠使用輔具行走出門，更大幅降低服用藥物的種類和頻率，生活品質也因此大大提升。

嘉義長庚神經內科謝宗達醫師指出，隨著台灣步入高齡化社會，老年人口數量不斷攀升，相關的腦部退化性疾病也隨之增加，而巴金森氏症是一種與身體動作和走路姿態有關的退化性疾病，主要是由於腦部細胞退化，導致無法分泌足夠的神經傳遞物質-多巴胺，當多巴胺不足時，人體的動作協調性便會出現問題，表現為動作緩慢、不自主顫抖、四肢僵硬以及步態異常。另外，還可能伴隨著精神上的憂鬱表現，以及記憶減退等症狀。

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▲深層腦部電刺激手術巴金森氏症病人，利用電極植入結合藥物治療及持續的運動訓練，讓病人仍可擁有良好的生活品質。（圖／記者翁伊森攝）

神經外科鄭群鈺醫師表示，儘管醫學上可以透過藥物補充多巴胺來治療巴金森氏症，但無法延緩神經細胞的退化，而藥物治療五年以上的病人，可能會開始出現對藥物反應不佳或藥效波動不穩定的情況。這時，深層腦部電刺激手術（DBS）便成為了一種可行的替代治療方法。

鄭群鈺進一步說明，深層腦部電刺激手術是利用在大腦內植入刺激電極來取代藥物的化學刺激，以達到治療效果。但由於所需要刺激的丘腦下核體積非常小，且位於人腦中最深層的腦幹附近，周遭有著重要的神經血管，所以手術的成功取決於是否能夠精準地把電極植入。嘉義長庚新啟用的「精準影像導引手術中心」，不同於傳統立體定位框架式的手術，而是採用的無框式術中電腦導航定位，只須在頭上安裝五或六個定位點，病人術中即可進行電腦斷層掃描，並將當下所完成的影像與術前核磁共振模擬的路徑相結合，精確地找到目標，有效提升手術的精準度，縮短手術時間，降低風險和併發症。

▲ 嘉義長庚楊仁宗院長引言。（圖／記者翁伊森攝）

楊仁宗院長強調，嘉義長庚所發展的深層腦部電刺激手術（DBS）在結合精準影像導引下，病人術後動作障礙問題能獲得改善，但巴金森氏症目前雖然仍無法根治，但透過病人與醫師的充分溝通合作，結合藥物治療及持續的運動訓練，巴金森氏症病人仍可擁有良好的生活品質。