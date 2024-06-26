南韓總統尹錫悅就任滿2周年　預計7月中「改組內閣」

▲南韓總統尹錫悅就任滿2周年，預計下個月進行內閣改組。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅從上任至今已滿2周年，今年4月進行總選（國會議員改選）時執政黨國民力量面臨慘敗，因此尹錫悅在記者會時曾提及內閣改組的必要性，只不過卻只撤換部分單位的次長。如今有消息指出，南韓政府最快將從7月中進行內閣改組，其中「元老級」部長最可能被撤換。

至於原本在總選慘敗後辭意堅決的國務總理韓悳洙，事實上也將繼續留任內閣。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室高層關係人士今（26）日在通話中透露，雖然這個月以內進行內閣改組恐怕有難度，不過最快將從7月中針對內閣成員陸續進行改組，對外界發表內閣改組成員以前，會先進行人事上的檢驗作業，考量到國會針對內閣改組進行聽證會，加上撤換閣員大部分為部長級人選，因此需要一定的時間進行。

報導指出，儘管尹錫悅曾經於5月9日就任2周年記者會上提及內閣改組的重要性，但考量到尹錫悅4、5月頻繁的外交出訪行程，人事檢驗等相關作業無法在短時間內完成，將上國民力量預計7月23日召開全黨大會、選出下一屆黨代表，預估黨代表選舉結果將牽動著內閣改組的成果。

羅卿瑗（現任國會議員，首爾銅雀區乙）、元喜龍（前國土交通部長）、尹相現（現任國會議員，仁川東區、彌鄒忽區乙）、韓東勳（前法務部長）有望參選下一屆國民力量黨代表。

隨著府方高層透露內閣改組將以各單位部長為中心，行政安全部長李祥敏、科學技術情報通信部李宗昊、環境部長韓和真、雇用勞動部長李正植、保健福祉部長曹圭鴻、教育部長兼社會副總理李周浩等就任滿2年的「元老級（初代）閣員」可能成為內閣改組目標，占閣員名單3分之1。

只不過，目前仍因各種爭議案件尚未結束，導致部分內閣成員必須留任處理至結束為止，包括保健福祉部長曹圭鴻必須處理醫療改革所導致的住院醫師罷工問題，行政安全部長李祥敏必須處理京畿道華城市鋰電池工廠火災、警察廳長尹熙根8月10日卸任後的下屆人選等。

原本韓悳洙在總選慘敗後辭意堅決，但南韓總統辦公室內部始終未能展開國務總理接任人選的事前檢討作業，加上在國會朝小野大的情況下，新任國務總理人事聽證會將對政府與執政黨引起龐大負擔，使得韓悳洙勢必得繼續留任內閣。

另外，尹錫悅為了解決生育率屢創新低的問題，在總統辦公室成立「低出生首席」，預計最快7月初指定適合人選。