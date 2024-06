快訊／委內瑞拉規模6.0地震　鄰國也有感

▲委內瑞拉發生規模6地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

南美洲國家委內瑞拉22日當地23時58分發生規模6.0地震,根據美國地質調查局(USGS)測得數據,地震震央位在北部蘇克雷州的海面上,震源深度約87公里。歐洲與地中海地震中心(EMSC)指出,這起地震並無海嘯風險。

另據TIMES NOW報導,附近國家千里達及托巴哥(Trinidad & Tobago)、蓋亞那(Guyana)、格瑞那達(Grenada)也能感受到委內瑞拉這起地震的搖晃。

RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#sismo) M6.1 occurred 71 km E of #Carúpano (#Venezuela) 15 min ago (local time 23:58:00). More info at the links provided below