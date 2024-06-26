快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大公費抗病毒藥物對象

▲流感抗病毒藥劑瑞樂沙、克流感。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔7年再出現夏季流感，上周9.5萬人類流感就醫！疾病管制署今（26）日罕見宣布，即日起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，納入「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」等對象，適用期限至7月31日止。

今年流感疫情在4月多脫離流行，沒想到5月底就診人數再上升，再次進入流行，成為時隔7年來再次出現的夏季流感疫情。疾管署副署長曾淑慧今日表示，依疫情監測資料顯示，近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢，近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。

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112到113年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡，流感重症病例數及流感住院人次仍多，故再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限，自即日起至7月31日止。目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒、速剋流及瑞樂沙。

疾管署提醒，由於本年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有類流感症狀，除可用COVID-19家用快篩輔助檢測外，如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。