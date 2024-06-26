　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大公費抗病毒藥物對象

▲▼流感抗病毒藥劑，克流感、瑞樂沙。（圖／疾管署提供）

▲流感抗病毒藥劑瑞樂沙、克流感。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔7年再出現夏季流感，上周9.5萬人類流感就醫！疾病管制署今（26）日罕見宣布，即日起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，納入「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」等對象，適用期限至7月31日止。

今年流感疫情在4月多脫離流行，沒想到5月底就診人數再上升，再次進入流行，成為時隔7年來再次出現的夏季流感疫情。疾管署副署長曾淑慧今日表示，依疫情監測資料顯示，近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢，近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

112到113年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡，流感重症病例數及流感住院人次仍多，故再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限，自即日起至7月31日止。目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒、速剋流及瑞樂沙。

疾管署提醒，由於本年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有類流感症狀，除可用COVID-19家用快篩輔助檢測外，如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

ET快訊
越南航空驚爆破產危機！　將進入無力償還
快訊／高雄網紅「志淵」遭警方逮捕
快訊／唐治平拒就醫：我沒問題！　經紀人曝最大難關
超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避
快訊／疾管署宣布：即起擴大公費抗病毒藥物對象
台女赴帛琉遭脫光檢查私密處　求救方式一次看
台鐵土石流畫面首曝光！　19分鐘未通報
警車撞邁巴赫賠償方式曝　「愛的鼓勵」太高調慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

又有熱帶擾動誕生！專家：要成為颱風「很拚」　對台灣威脅低

疾管署採購550萬劑「抗KP病毒」新冠疫苗　10月和流感一起開打

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐踩巨雷：一堆行程作廢

台中、安平港郵輪掛零　港務公司曝明年1月日本高檔郵輪要來

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大公費抗病毒藥物對象

超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避暑

立委提議辦「國語辭典找碴活動」揪錯　教長認可：願提供獎勵

農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

又有熱帶擾動誕生！專家：要成為颱風「很拚」　對台灣威脅低

疾管署採購550萬劑「抗KP病毒」新冠疫苗　10月和流感一起開打

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐踩巨雷：一堆行程作廢

台中、安平港郵輪掛零　港務公司曝明年1月日本高檔郵輪要來

快訊／流感夏季再爆流行！疾管署即起擴大公費抗病毒藥物對象

超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避暑

立委提議辦「國語辭典找碴活動」揪錯　教長認可：願提供獎勵

農業部認畜產會進口蛋有疏失　將追回368萬元補助款

「胖卡協會」理事長龔修賢過世　享年52歲！蔡英文也是他粉絲

Aston Martin「新手排跑車」亮相！限量38台、阿隆索委託設計

從高中一路全勤！布里吉斯進NBA連打474場　重聚3名NCAA冠軍隊友

學校、醫院電價補貼傳將取消　台電：優惠沒改變

蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

爆駐美代表處霸凌案　徐巧芯：專員被下令整天坐電腦前不能開機

快訊／瑞芳台2線貨櫃車翻落3米高海岸！駕駛受困無生命跡象

又有熱帶擾動誕生！專家：要成為颱風「很拚」　對台灣威脅低

快訊／高雄網紅「志淵」涉毒被抓！住家疑似抄出毒品　

全台前4月建照核照量年減18.7%　雲林翻紅逆增近5成

生活熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

小學生看電影染菜花　醫曝：這座位容易幹壞事

今明最熱！　「超級夏天」來了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

搭機遇K董！女被他身高驚呆：本人好高

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

「4星座」6月底開始轉旺！把握1關鍵財運愛情雙收

高雄飆39.8度「南部熱到紫爆」　午後雷陣雨炸全台

西北雨！　今「下最多」地區曝

百貨徵人列7大工作內容　起薪氣炸網

更多熱門

相關新聞

新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰

新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰

新冠等3種病毒同時流行中！疾病管制署昨（25）日公布最新監測，上周一口氣增加817例新冠本土併發症個案，其中還包含2起年僅1歲的男童；進入這波流行以來，已經連續3周出現幼兒重症。疾管署分析，新冠將提早於7月達到高峰，也預期會維持1~2個月的高原期；另一方面，國內流感也是時隔7年再出現夏季流行、腸病毒也尚未脫離流行。

守宮放醬料碟！疾管署揭風險：恐釀沙門氏菌傳播

守宮放醬料碟！疾管署揭風險：恐釀沙門氏菌傳播

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

現在什麼病最多？　醫一算「9：19」驚喊：就是很多啊

現在什麼病最多？　醫一算「9：19」驚喊：就是很多啊

3病毒同時流行！國內時隔7年再爆夏季流感

3病毒同時流行！國內時隔7年再爆夏季流感

關鍵字：

流感疾管署國內疫情

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面