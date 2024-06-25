快訊／高雄8歲男童染A流！未打疫苗發燒4天不幸亡　最新疫調曝

▲高雄一名男童染A流併發重症死亡。（示意圖／ETtoday資料照，非當事人）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(25日)公布一例流感併發重症死亡個案，個案是高雄一名8歲男童，14日出現症狀，經篩檢確診A流，15日意識改變至急診就醫並轉診至加護病房，發病僅4天，於17日不幸死亡。經疫調，男童今年未接種流感疫苗，他所就讀的學校班級、補習班、同住家人無疑似發病個案。

這名8歲男童於6月14日因發燒、頭暈等症狀至診所就醫，經流感快篩為陽性(A型)，醫師診斷為流感並開立流感抗病毒藥物。6月15日因症狀未改善且出現意識改變，至醫院急診就醫，同日轉診至加護病房， 17日不幸死亡，經中央疾病管制署研判為流感重症確定病例。

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經疫調，男童今年未曾接種流感疫苗，他所就讀的國小班級、課後班、補習班，目前無疑似發病個案，同住家人也無疑似症狀。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年全國流感併發重症確定病例共計858例，其中死亡164例。高雄市則有75例流感病例，其中死亡14例；75例流感併發重症確診個案中，65歲以上族群佔51％，7成以上具有慢性病史，超過7成未施打季節性流感疫苗，顯示流感疫情所帶來的威脅不容小覷。

衛生局提醒，近期流感併發重症及通報數仍多，且新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，民眾應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。如出現發燒、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀症狀，應速就醫、驗快篩，並在家充分休息，待痊癒後再上班、上學，以免病毒於同儕間傳播。

▲接種XBB疫苗可增進保護力。（圖／記者許宥孺翻攝）

65歲以上長者及有免疫不全、免疫低下等高風險族群，如已接種XBB疫苗一劑且間隔12週則可再接種第二劑，以增進保護力。有關新冠疫苗接種相關資訊，可至高雄市新冠疫苗預約系統或查詢新冠疫苗隨到隨打院所進行預約接種。