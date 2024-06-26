中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

記者游瓊華／台中報導

屏東20歲洪姓男子上月21日帶著3把刀搭上台中捷運，在車廂內無差別揮刀攻擊，造成2人受傷。今天檢方偵查終結，依殺人未遂罪嫌等起訴洪男。檢方提到，洪男在行兇當下心智正常，對此，當時奮力抵抗卻受傷的「長髮哥」許瑞顯也認為，當時不覺得洪男神智不清，覺得其情緒平穩，但表情看來不滿、不開心。

▲中捷砍人案兇嫌今天被起訴，該案傷者長髮哥以及呂姓高中生的爸爸出面受訪。（圖／民眾提供）



許瑞顯表示，第一時間沒料到洪男要傷人，也不知道呂姓高中生已經受傷，本來還想要安撫洪男，未料洪男出手傷他，還持續攻擊，他才奮力反抗；此外，他也回憶，洪男當時並無神智不清，情緒很平穩，但看起來就是不開心、不滿。至於民事求償部分，會盡量爭取；另被問到是否原諒洪男，許瑞顯則無正面回應，只強調有自己的選擇，也提到洪男想要彰顯廢死議題，但他的行為與訴求並無相呼應。

此外，同樣在當時受傷的呂姓高中生爸爸則表示，因洪男才剛成年，沒有財產，根本拿不出錢，若真的有能力賠償，那他會把錢拿出來做公益。過去就曾說過原諒洪男的呂父強調，只有原諒他才會放下，自己也會好過，而兒子在搶救時曾經多次輸血，自己也將舉辦捐血活動，希望透過拋磚引玉的方式讓一切圓滿；他也祝福洪男可以更好。

根據檢方調查，洪男早在4月份就開始預謀規劃，「藉由殺人讓全國民眾看到自己」以表達對社會不滿，原本是想在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，但發現520是總統就職，且隔天、21日就是為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，才決定在21日動手，更能加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注。

檢方調查，洪男在5月21日上午11時許，自台中捷運水安宮站上車後，以1把菜刀及2把水果刀隨機砍殺車上乘客，分別砍傷呂姓高中生以及洪姓男子。檢方認為，不論是行兇日期、動機、工具等，洪男都是經過深思熟慮，有計畫性、目的性動手，犯案時並無神智不清狀況，經偵查終結，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，提起公訴，請求法院從重量刑。

